Nordwestmecklenburg: Landpartie zu Biobauern, Imkern und Gärtnereien

Hohen Schönberg

Auf dem Biohof „Hoher Schönberg“ wird am Sonnabend, 11. September, ein Hoffest gefeiert. Anlass ist die Bio-Landpartie des BUND in Mecklenburg-Vorpommern. Ab 10 Uhr können Besucher Hof und Garten besichtigen und frisch gepresste Öle in Bio-Rohkost-Qualität probieren. Kinder dürfen nach Lust und Laune werkeln, schnitzen und basteln und der Hofladen ist auch geöffnet. Herzhafte Verpflegung, auch vom Grill, sowie Kaffee, verschiedene Kuchen und Torten – alles hausgemacht und solange der Vorrat reicht – sorgen für das leibliche Wohl.

Für Unterhaltung sorgt die Lübecker Band „Lutopia Orchestra“ mit einem Mix aus Blues, R&B, Surf und Polka. Falls das Wetter unbeständig sein sollte, wird in der Scheune de Hofes gefeiert. Die Coronarichtlinien und Abstandsregeln des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind einzuhalten.

Am 11. September öffnen landesweit 61 Bio-Betriebe in MV zur Bio-Landpartie. In Nordwestmecklenburg beteiligen sich außer dem Hof Hoher Schönberg unter anderem die Gärtnerei Brandtgrün in Börzow, die Imkerei Schimmel in Kalkhorst, die Bioland Gärtnerei am Gutshaus Stellshagen sowie der Lebendige Landbau in Upahl.

Von Malte Behnk