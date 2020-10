Corona in Nordwestmecklenburg - Landrätin appelliert in Sachen Corona an die Nordwestmecklenburger: „Helfen Sie mit!“

Mit mehr als 400 Personen hat die Zahl der Menschen, die in Nordwestmecklenburg in Quarantäne müssen, in dieser Woche einen Rekordstand erreicht. Um einen zweiten Lockdown zu verhindern, rief Landrätin Kerstin Weiss die Menschen im Kreis zur Umsicht auf. Und sie erklärte deutlich, was sie von Verschwörungstheorien und Maskenverweigerern hält.