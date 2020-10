Grevesmühlen

Die „Corona-Ampel“ des Landesamts für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern (Lagus) ist für den Landkreis Nordwestmecklenburg auf gelb gesprungen. „Zum vergangenen Freitag, dem 2. Oktober, ist die Zahl der Infektionen sprunghaft von 108 auf 148 angestiegen“, berichtete Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) am Mittwoch.

„Daher sind wir sehr besorgt um die Infektionszahlen in Nordwestmecklenburg und hoffen, dass es nur ein Ausreißer ist. Auf gar keinen Fall dürfen wir uns in Sicherheit wiegen“, machte Kerstin Weiss ihre Sorge deutlich. Nach der ersten Infektion in Nordwestmecklenburg im März habe es um die 20 Neuinfektionen pro Woche gegeben und dann lange gar keine mehr.

Anzeige

Zwei private Feiern

„Maßgeblich haben jetzt zwei private Feiern zum deutlichen Anstieg beigetragen“, so Weiss. Beide hätten am 19. September stattgefunden. Zehn Neuinfektionen konnten direkt einer Feier in Neukloster zugeordnet werden. Weitere sechs waren Sekundärinfektionen von Kontaktpersonen durch diese zehn Fälle. Einer weiteren Feier in Herrnburg werden sechs direkte Infektionen von Bewohnern des Landkreises zugeordnet. Weitere Infizierte leben in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim, Rostock, in Schwerin und Lübeck und werden durch die dortigen Behörden erfasst und betreut.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

„Es ist weiter notwendig, sich an die Regeln Abstand, Hygiene und Alltagsmaske zu halten“, mahnt Kerstin Weiss. „Die Ampel ist jetzt auf gelb gesprungen, wir möchten rot nicht erreichen und es soll nicht zu einem neuen Lockdown kommen“, sagt die Landrätin. „Der kann auch regional ausgesprochen werden.“

Montag und Dienstag keine Neuinfektionen

Zum Schutz der Gesundheit, aber auch der Wirtschaft und der Arbeitsplätze solle gewissenhaft auf die Einhaltung der Regeln geachtet werden. Am Montag und Dienstag dieser Woche habe es keine Neuinfektionen gegeben. „Wir hoffen, dass es so weitergeht und das Gesundheitsamt das Geschehen eindämmen und alle Kontakte ermitteln kann.“

Lesen Sie auch: Corona-Fälle in Nordwestmecklenburg: Das ist der Grund für den Anstieg in Neukloster

Aktuell gibt es insgesamt 148 bestätigte Corona-Infektionen in Nordwestmecklenburg. Derzeit sind 35 Personen infiziert. Drei Personen werden im Krankenhaus behandelt, eine davon auf der Intensivstation. „Das ist bisher der höchste Wert“, sagt Kerstin Weiss. „Bisher wurden maximal zwei Erkrankte gleichzeitig in der Klinik behandelt.“

225 Menschen in Quarantäne

Aktuell sind 225 Personen in Quarantäne, davon sind hundert als Kontaktpersonen von Infizierten ermittelt und 90 Personen sind Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Bislang ist ein Patient in Nordwestmecklenburg verstorben und 112 haben eine Infektion überstanden. Es wurden 3638 Abstrichtests durchgeführt.

Zahlen der Amtsbereiche Im Amt Grevesmühlen Land gibt es bislang 9 Infektionsfälle Stadt Grevesmühlen: 3 Amt Klützer Winkel: 7 Amt Schönberger Land: 21 Hansestadt Wismar: 38 Amt Gadebusch: 3 Amt Lützow-Lübstorf: 15 Amt Neukloster-Warin: 18 Amt Neuburg: 12 Amt Rehna: 11 Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen: 7 Gemeinde Ostseebad Insel Poel: 4

Um besser Kontaktpersonen von Infizierten ermitteln zu können, werden die Nachverfolgungsteams von sechs auf acht verstärkt. „In jedem Team sind fünf Mitarbeiter, die sich um die Nachverfolgung und die Quarantänebetreuung kümmern“, sagt Ingo Funk, der zweite Stellvertreter der Landrätin. Die Nachverfolgungsteams werden von drei Soldaten der Bundeswehr unterstützt.

Bundeswehr unterstützt den Landkreis

„Corona wird uns noch lange beschäftigen“, sagt Weiss. Verwaltungspersonal, das zu Beginn der Pandemie für neue Aufgaben abgezogen wurde, wird inzwischen wieder für die eigentlichen Arbeiten benötigt. „Deswegen haben wir bei der Bundeswehr angefragt und sie unterstützt uns ab dem 19. Oktober.“ Auch mit Zeitarbeitsfirmen und pensionierten Verwaltungsmitarbeitern stehe der Landkreis in Kontakt, sofern die Infektionszahlen weiter ansteigen.

Von Malte Behnk