Grevesmühlen/Wismar

Wer mit Tino Schomann ins Gespräch kommen will, der muss in der Regel nach oben schauen. Ziemlich weit nach oben, um genau zu sein. 2,02 Meter groß ist der 34-jährige Familienvater, der CDU-Mitglied und seit dem Sommer Landrat von Nordwestmecklenburg ist.

Überraschend deutlich hatte der selbstständige Landwirt aus Robertsdorf, nordöstlich von Wismar, die Stichwahl gegen Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD) gewonnen. Nach einem halben Jahr im Amt hat der Chef von rund 830 Mitarbeitern des Landkreises erste Akzente gesetzt. Zeit, um Bilanz zu ziehen.

OZ: War das Jahr 2021 das turbulenteste in ihrem bisherigen Leben?

Tino Schomann: In meiner politischen Karriere auf jeden Fall, aber es ging ja auch schon früh los in meinem Leben. Mit 19 war ich Wehrführer, mit 26 wurde ich Bürgermeister, mit 33 Landrat. Das sind schon sehr bewegte Zeiten.

Die Landratswahl 2021 – so lief sie ab Die Landratswahl 2021, sie endete mit einer faustdicken Überraschung. Angetreten waren im Frühjahr Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD), Tino Schomann (CDU), Jörg Bendiks (Die Linke) und Timon Wilke (Die Piraten). Alles deutete auf den deutlichen Erfolg für Kerstin Weiss hin, doch bereits im ersten Wahldurchgang zeigte sich, dass sämtliche Prognosen daneben lagen. Das Ergebnis am 25. April: 25. April: Bei der Wahl erreichen Tino Schomann mit mehr als 35 Prozent und Kerstin Weiss mit rund 34 Prozent die Stichwahl, Jörg Bendiks erreicht beachtliche 22 Prozent, Timon Wilke kommt auf sieben Prozent. Bei der Stichwahl stimmen schließlich mehr als 60 Prozent für Tino Schomann. Im Juli räumt Kerstin Weiss ihren Stuhl, eine Übergabe der Amtsgeschäfte zwischen Vorgängerin und Nachfolger, die eigentlich üblich ist, findet nicht statt.

Und wie sieht die persönliche Bilanz als Landrat nach einem guten halben Jahr aus?

Schomann: Ich sage mal so, ich habe es nicht bereut. Es ist viel Arbeit, aber es macht Spaß, das kann ich so sagen. Die Prioritätenliste ist ziemlich lang, und diese Liste arbeiten wir gemeinsam ab. Und mit wir meine ich insbesondere alleine meine Kolleginnen und Kollegen zusammen mit meinem Büro.

Es gab bereits erste Änderungen der Personalstruktur?

Schomann: Ja, der Kreistag hat auf der letzten Sitzung meinen Änderungsvorschlägen zugestimmt, weil wir mehr Stellen brauchen. Deshalb bin ich optimistisch, dass wir die Herausforderungen auch meistern werden.

Wenn wir einmal ein Jahr im Kalender zurückgehen, Ihre Kandidatur als Landrat hatte für einiges Erstaunen gesorgt. Haben Sie an die Chance geglaubt?

Schomann: Ich habe daran geglaubt, sonst hätte ich mich nicht aufstellen lassen. Und ja, die Chancen waren anfangs nicht sehr groß. Als Mitte Dezember 2020 die Nominierung in Dorf Mecklenburg stattfand, da habe ich meinen Namen in den Ring geworfen, weil ich überzeugt war, dass ich es schaffen könnte.

Obwohl im Vorfeld ein anderer Name im Spiel war?

Schomann: Es wurde offiziell im Vorfeld kein Name genannt. Aber wenn meine Kandidatur eine Überraschung war, dann muss man auch sagen, dass Überraschungen manchmal im Leben auch einen Grund haben. Ich sehe mich nicht als Ersatz der Kreis-CDU, sondern als derjenige, der ein gutes Ergebnis für die Partei herausgeholt hat.

In anderen Landkreisen hat die CDU ähnlich erfolgreich agiert.

Schomann: Drei von sechs Landräten gehören zu den Christdemokraten, wobei aus meiner Sicht das Parteibuch auf Landesebene keine wichtige Rolle spielt.

Tatsächlich?

Schomann: Was ich bis jetzt erlebt habe, dass es unter den Landräten allein um die Sache geht. Ich habe bisher nie das Gefühl gehabt, dass es um Parteipolitik geht, jedenfalls nicht auf Ebene der Landräte. Das freut mich auch, um ehrlich zu sein.

In der Vergangenheit war das Verhältnis zwischen der ehemaligen Landrätin Kerstin Weiss und Thomas Beyer, Bürgermeister der Hansestadt Wismar, nicht gerade harmonisch obwohl beide Sozialdemokraten sind. Wie ist Ihr Draht nach Wismar?

Schomann: Sehr gut, wir stehen in ständigem Kontakt, auch wegen der Pandemie. Wir haben das Format wieder aufleben lassen, dass es regelmäßige Gesprächsrunden gibt, an denen meine und seine Stellvertreter teilnehmen. Wir tauschen uns aus über die Themen, die sowohl den Kreis als auch die Hansestadt betreffen. Und wenn es ein Problem gibt, dann greifen wir zum Telefon und klären das zügig.

Wismar muss und will wachsen, hat aber kaum Möglichkeiten. Das war in der Vergangenheit oft Auslöser für Auseinandersetzungen. Wie regeln das Stadt und Landkreis heute?

Schomann: Deshalb haben sich Wismar und die Umlandgemeinden geeinigt, damit die Kommunen um die Stadt herum um sechs Prozent wachsen können statt nur um drei Prozent. Wobei wir das Thema Siedlungsentwicklung gerade im Regionalen Planungsverband diskutieren, dort wurde ich gerade zum Stellvertreter gewählt (Vorsitzender ist Thomas Beyer, Anm. d. Red.). Mein Ziel ist es auch, dass für die Gemeinde eine individuelle Lösung gefunden werden muss, und die Drei-Prozent-Regel nicht starr sein darf. Das muss an die Möglichkeiten vor Ort angepasst werden, aber ich bin dafür, mehr Gestaltungsspielraum zu ermöglichen. Denn Wismar muss wachsen, aber die Umlandgemeinden auch.

Die Werft in Wismar ist zwar nicht die Baustelle des Landrates, aber wie ist Ihr Bauchgefühl? Werden dort noch langfristig Schiffe gebaut?

Schomann: Was Genting in Asien macht, das erfahren ich auch nur aus den Medien. Ich bin nicht sehr optimistisch, was den reinen Schiffbau betrifft. Da wird es meiner Meinung nach andere Lösungen geben müssen, um die Standorte zu retten. Vielleicht kann man die Arbeitsplätze erhalten, in dem man in Bereich investiert, die mit regenerativen Energien zu tun haben. Das Thema Werft ist ein Wirtschaftsfaktor für MV, aber so wie es jetzt läuft, frage ich mich, ob das nicht ein Fass ohne Boden ist.

Das Thema Kreisstraßen ist ebenfalls ein Dauerbrenner, viele Straßen befinden sich in einem schlechten Zustand, die Sanierungen ziehen sich hin. Wie ist die tatsächliche Bilanz?

Schomann: Wir haben in diesem Jahr einige Projekte umgesetzt wie beispielsweise die Ortsdurchfahrt Kletzin, die Deckensanierung von Tressow nach Beidendorf ist erfolgt, Nienmarkt-Böken ist auch ein positives Beispiel, die Ortsdurchfahrt Cramonshagen ist fertig. Und dann haben wir eine lange Liste an Maßnahmen, die in Planung sind.

Das heißt, der Investitionsstau, von dem immer die Rede war, wird abgebaut?

Schomann: Wir haben neue Mitarbeiter im zuständigen Fachdienst, auch deshalb wurde der Stellenplan im neuen Haushalt erweitert. Mann muss aber auch so ehrlich sein, dass es Berufsgruppen gibt, dazu gehören nunmal Bauingenieure, die sind heiß begehrt. Und da suchen wir noch Kollegen.

Gibt es größere Umstrukturierungen im Organigramm der Verwaltung?

Ursprünglich gab es den Vorschlag, einen dritten Beigeordneten einzuführen. Die Stelle war nicht dazu gedacht, dass der Landrat sich zurücklehnen kann, sondern sollte strategisch den Landkreis entwickeln. Ich habe für mich entschieden, dass wir diese Stelle vorerst nicht brauchen aufgrund der Kosten. Deshalb behalte ich mein Dezernat I und nehme als Feuerwehrmann noch den Bereich Brand- und Bevölkerungsschutz hinzu im neu gebildeten Fachdienst Bevölkerungsschutz.

Um die Abläufe innerhalb der Verwaltung zu glätten, wird die Stabsstelle aufgelöst und geht in das Dezernat II über. Es wird wieder der Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung entstehen, um das Thema Umwelt und Klimaschutz in einen Fachdienst zu packen. Der Bereich Bau und Planung kommt wieder in den zuständigen Fachdienst zurück.

Wer wird den neuen Fachdienst leiten?

Schomann: Der aktuelle Stabsstellenleiter (Roland Finke, Anm. D. Red.), er kennt die Thema ja von früher. Aber entscheidend ist, dass der Bereich Bauplanung wieder zurück in den Bereich kommt, wo die Synergien vorhanden sind. Da müssen die Abläufe besser werden. In anderen Bereichen werden auch noch Stellschrauben gedreht, damit einige Vorgänge beschleunigt werden. Aber wir arbeiten hier mit Menschen zusammen, jeder muss verstehen, warum wir das so machen. Deshalb wird der Umbau auch länger dauern.

Das Gesundheitsamt ist ebenfalls eine Baustelle in Sachen Personal, gibt es inzwischen eine Entscheidung für die leitende Position?

Schomann: Wir hatten die Stelle des Amtsarztes ja besetzt, darüber waren wir sehr froh. Jetzt mussten wir die Stelle erneut ausschreiben, weil es Entwicklungen gab im persönlichen Bereich, die nicht vorhersehbar waren. Wir haben die Stelle als A 16 ausgeschrieben, um auch erfolgreich zu sein. In der Zwischenzeit haben wir in Absprache mit der Landeshauptstadt Schwerin eine Lösung gefunden, um personell unterstützt zu werden, wenn zum Beispiel Schuluntersuchungen anstehen. Wie gesagt, die Ausschreibung läuft.

Der Fehmarnbelt-Tunnel soll die Wirtschaft im Norden vorantreiben, wie sehen Sie das Projekt?

Schomann: Positiv, ich denke, wir werden davon profitieren. Durch die kürzeren und schnelleren Weg werden sich Unternehmen in der Region ansiedeln, die Elektrifizierung der Bahnstrecken auch durch Nordwestmecklenburg wird auch dazu beitragen. Allerdings muss man auch sagen, ursprünglich sollte der Tunnel in diesem Jahr fertig sein, jetzt reden wir von 2029. Es muss aus meiner Sicht in Deutschland einfacher werden, solche Großprojekte umzusetzen. Dänemark ist zum Beispiel sehr viel schneller. Ich hoffe auch, dass die A 14 bald fertig ist und die Anbindung nach Süden besser wird.

Der neue Dienstwagen von Landrat Tino Schomann, ein Audi A 8 Hybrid. Quelle: Michael Prochnow

Der ganze Rummel um Ihren Dienstwagen, ärgert Sie das heute noch? Dass unmittelbar nach der Wahl ein nagelneuer Audi A 8 vor der Kreisverwaltung stand, hatte medial für reichlich Aufmerksamkeit gesorgt.

Schomann: Das ist für mich abgehakt, da denke ich nicht mehr drüber nach, ich steige ein und fahre los. Ab 1. Januar habe ich endlich einen Fahrer, es hat eine Weile gedauert, bis wir jemanden gefunden hatten. Aber im nächsten Jahr kann ich dann auch während der Fahrten arbeiten.

Wie viel Urlaub hatte der Landrat in diesem Jahr?

Als Angestellter im öffentlich Dienst habe ich theoretisch 30 Tage Urlaub im Jahr, das hatte ich vorher als Selbstständiger nie. Drei Wochen frei am Stück, das kenne ich nicht. Ich brauche immer etwas zu tun. In diesem Jahr hatte ich wohl vier Tage frei, wenn ich mich richtig erinnere. Zum Jahresende arbeite ich auch, aber Zeit für die Kinder und die Familie muss auch sein.

Von Michael Prochnow