Grevesmühlen

Weißer Rauch stieg Freitag zwar nicht über der Grevesmühlener Malzfabrik auf, dafür wurde es fast so feierlich wie bei der Papstwahl: Viele Mitarbeiter des Landkreises Nordwestmecklenburg hatten sich am Morgen vor dem Haus zusammengefunden, um gemeinsam ihren neuen Chef zu begrüßen. Als der pünktlich um 9 Uhr vorfuhr, gab es spontanen Szenenapplaus und aus der Menge raunte jemand: „Habemus Papam! Ach nee, Habemus Landrat!“

Tino Schomanns (CDU) erster Tag im Amt begann genau zwei Monate nach seinem unerwarteten Wahlerfolg in der Stichwahl am 9. Mai 2021 gegen die damalige Amtsinhaberin Kerstin Weiss. Mit 61,9 Prozent wurde er zum jüngsten Landrat in MV gewählt, nachdem der 33-Jährige zuvor schon jüngster Wehrführer und jüngster Bürgermeister war. Für ihn kein Grund, von seiner Linie abzuweichen – zurückhaltend wie je und ohne Spur von Triumph trat der Landwirt vor seine Leute.

Roter Stift zur Begrüßung

Das erste Wort hatte jedoch sein Stellvertreter Mathias Diederich. Er begrüßte Schomann zur feierlichen Übergabe des Amtes nicht mit einem Schlüssel, sondern symbolisch mit einem roten Stift. Der stehe für die sogenannte Letztverantwortung, die der Landrat habe. Praktisch daran: Man könne den Stift überallhin mitnehmen – ins Büro, Auto oder nach Hause, denn das Amt kenne ohnehin keinen Feierabend.

Geradezu stürmisch geriet die Begrüßung durch die Personalratsvorsitzende Christiane Münter. Die Juristin arbeitet seit 30 Jahren in der Verwaltung des Landkreises und erinnerte deshalb gleich mal: „Wir haben hier ja schon einige Landräte gesehen.“ Münter versicherte jedoch stellvertretend für die Belegschaft: „Wir wollen mit Ihnen arbeiten!“

Stürmische Begrüßung: Die Vorsitzende des Personalrats der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg, Christiane Münter, begrüßt Landrat Tino Schomann (CDU) an seinem ersten Tag im Amt vor der Malzfabrik in Grevesmühlen. Quelle: Juliane Schultz

Außerdem verriet sie: „Dass Sie Landrat werden, hatte ich immer gewusst und auch jedem gesagt.“ Augenzwinkernd setzte sie hinzu: „Ich habe eine Glaskugel zu Hause, mit der ich die Zukunft sehe.“ Ob das ausschließlich ein Scherz war, ließ sich nicht eindeutig feststellen.

Schild: „Es gibt viel zu huhn“

Auf Nachfrage sagte sie später: „Ja, ich habe vorausgesehen, dass er der neue Chef wird. Aber es gehörte nicht viel dazu, zu erkennen, dass es so nicht weiterging.“ Ein Geschenk hatte sie nicht dabei, denn: „Das hat er schon von mir bekommen. Einen Blumenstrauß aus meinem Garten, mindestens so wild wie ich.“ Und so verbarg sie ihre Freude über den Einstand Schomanns auch nicht, sondern sagte klar: „Tino Schomann ist jemand, der nur die neue Zeit kennt. Ich finde es so großartig, dass er jung ist. Er hat keine Vorbelastungen, ist niemandem etwas schuldig und muss keinem etwas recht machen.“ Sie sei überzeugt, dass man in diesem Amt nur bestehe, „wenn man ein Menschenfreund ist.“ Und freundlich sei Schomann auf jeden Fall.

Etwas nüchterner fiel schließlich die Begrüßung durch Kreistagspräsident Thomas Grote (CDU) aus. „Wir brauchen Sie. Sie brauchen uns“, lautete seine Kernbotschaft. Der Kreistag gebe das Geld frei und liefere die Beschlüsse. Der Landrat werde gebraucht, den Willen des Kreistages umzusetzen. Er sei voller Erwartungen und Zuversicht, aber mit Überraschungen rechne Grote dabei nicht. „Wir kennen uns aus der Arbeit im Kreistag.“ Weniger nüchtern war dagegen sein Begrüßungsgeschenk: Ein Schild mit der Aufschrift „Es gibt viel zu huhn“ – eine Erinnerung an Schomanns Vorleben als Direktvermarkter von Hühnereiern.

„Ich hoffe Sie kommen gern und mit Tatendrang zur Arbeit“

Und dann kam auch Tino Schomann zu Wort: Typisch Politiker konnte er eine Wetter-Metapher nicht liegenlassen und kommentierte das laue Lüftchen des Morgens mit den Worten: „Eine leichte Brise weht durch die Verwaltung“. Dann wurde es gehaltvoller.

Schomann kündigte an, eine Transparenzoffensive starten zu wollen, und sagte: „Ich hoffe, sie kommen gern und mit Tatendrang zur Arbeit.“ Er selber habe keine Angst, aber großen Respekt vor dem Amt und bat um Unterstützung: „Ich brauche sie, denn ich bin in vielen Bereichen kein Fachmann.“ Damit startete der Arbeitstag für die Mitarbeiter. Schomann war noch eine Weile damit beschäftigt, Pressefragen zu beantworten.

Neuer Geschäftsführer für Schomanns Firma

So habe er die Zeit von der Wahl bis jetzt genutzt, seine Firma umzubauen. Seit dem 1. Juli habe die GmbH einen neuen Geschäftsführer. Allerdings: „Bis gestern habe ich noch Eier ausgefahren.“ Zeit, Bücher zu Verwaltungsthemen zu studieren, hatte er deshalb nicht, durch seine Erfahrung als Bürgermeister kenne er sich aber gut im Kommunalrecht aus.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Frage, ob es den Kurs „Landrat für Anfänger“ irgendwo zu buchen gebe, nahm er sportlich und räumte ein, in nächster Zeit gern einige Verwaltungslehrgänge besuchen zu wollen – sowie einen Rhetorikkurs. „Damit ich nicht immer so schnell rede.“ Die kommende Woche wolle er vor allen Dingen damit verbringen, alle Standorte des Landkreises und der Verwaltung kennenzulernen und sich überall persönlich vorzustellen.

Weiss fehlte – an ihrem 56. Geburtstag

Keine persönliche Begegnung und auch keinen anderen Kontakt gab es seit der Stichwahl mit seiner Amtsvorgängerin Kerstin Weiss, so Schomann. Keine Überraschung also, dass sie auch bei seinem Amtsantritt – ihrem 56. Geburtstag – fehlte. Am Mittwoch hatte sie sich in der Kreisverwaltung von ihren engsten Mitarbeitern verabschiedet. Ob sie bei der Gelegenheit auch ihr Büro ausgeräumt hat, wisse der neue Landrat nicht. Weder habe es eine Übergabe gegeben, noch habe er sein Büro schon gesehen. Das stehe gleich im Anschluss an.

Und wie steht er zu so einem Verhalten? „Ich hätte es gemacht“, sagt Schomann deutlich. „Das gebietet der Anstand. Am Ende muss das jeder selber wissen. Ich bin ihr nicht böse, doch auch mit allem Respekt vor dem Amt hätte ich das erwartet.“

Von Juliane Schultz