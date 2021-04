Wismar/Grevesmühlen

Viele persönliche Erlebnisse verrieten die Landratskandidaten am Montag beim OZ-Forum im Grevesmühlener Rathaus. Jeder – Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD) und ihre drei Herausforderer Tino Schomann (CDU), Jörg Bendiks (Die Linke) und Timon Wilke (Piraten) – schilderte aber auch seine eigenen politischen Vorstellungen.

Corona: Wie kommt die Wirtschaft wieder auf die Beine?

Nach einem Jahr Corona ächzt die Wirtschaft. Vor allem die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises müsse nun finanziell und personal gestärkt werden, meinen Tino Schomann und Jörg Bendiks. Schomann sieht auch den Bund in der Pflicht. „Hier muss der helfen, der den Lockdown verhängt hat.“

Jörg Bendiks blickt über die Pandemie hinaus. „Auch vorher gab es Probleme“, führte er aus. Unter anderem bewege einige die Unternehmensnachfolge. „Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft sollte weiterhin ein verlässlicher Ansprechpartner und verlängerter Arm der Kreisverwaltung bleiben.“

Timon Wilke ist als Servicekraft von der Pandemie betroffen und seit November 2020 in Kurzarbeit. Gespräche mit Geschäftsinhabern und die Frage, wo sie die Hilfen sehen, erachte er als wichtig.

Die Wirtschaftsförderung spielte im Landkreis nicht immer eine wichtige Rolle. Zum Amtsantritt von Kerstin Weiss hatte es einen nebenberuflich tätigen Mitarbeiter gegeben, der sich um die Belange kümmerte. Weiss setzte sich dafür ein, dass das Kreis-Unternehmen gestärkt wird. Für sie ist es nun allerdings vorrangig wichtig, mit Impfungen schnell durch die Pandemie zu kommen.

Wie können Familien und Kinder unterstützt werden?

Auch Familien und vor allem Kinder leiden unter der Pandemie. Die Kleinen verstehen nicht, warum sie eine Maske tragen müssen, schildert Bendiks als Grundschullehrer seine Erfahrungen. „Wenn wir es schaffen, an jeder Schule einen Sozialarbeiter zu etablieren, ist das der erste Baustein.“ Der zweite wären Nachhilfeprogramme.

Gerade die Bildungslücken sieht Tino Schomann als ein Thema an, „das uns noch viele Jahre beschäftigen wird. Das Land ist in der Pflicht, Wege aufzuzeigen, wie Kinder und Familien unterstützt werden können, damit sie nicht als der Corona-Jahrgang gelten.“ Ähnlich sieht es Timon Wilke.

Kerstin Weiss hat die Aufgabe, Kinder in Quarantäne zu schicken. „Das macht kein Landrat gern“, erklärte sie. Aber sie müsse sich an die RKI-Vorschriften halten. „Zum Land zu gehen, ist zu einfach.“ Die Schulen müssen sich auch anders helfen, mit Konzepten für Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen oder Wechselunterricht.

Wie kann der Kulturbranche geholfen werden?

Als bitter bezeichnete es Kerstin Weiss, dass Kunst und Kultur auf Eis liegen. „Wir brauchen beides für den Landkreis, weil sie für die Seele sind und wichtige Faktoren für Menschen, die herkommen und hier leben.“ Deshalb müsse Kunst und Kultur gefördert werden. Jörg Bendiks geht einen Schritt weiter. „Wir müssen Wege aufzeigen, wie Veranstaltungen im Freien auch mit Corona stattfinden können.“ Mit in der Pflicht sehen Schomann und Wilke auch hier Bund und Land.

Wie stehen Sie zum Amazon-Vorhaben in Upahl?

Im Gewerbepark plant der Online-Riese eine große Logistikhalle. „Für Grevesmühlen ist es wichtig, das Gewerbegebiet in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Upahl zu erschließen“, meint Jörg Bendiks aus der Stadtvertreter-Brille gesehen. Seit 2019 engagiert er sich im Gremium. „Mir wäre aber wichtig, dass sich dort einheimisches Gewerbe ansiedelt.“ Amazon sei mit Vorsicht zu genießen. Der Meinung ist auch Timon Wilke und spielt auf den Ruf des Unternehmens hinsichtlich der schlechten Behandlung ihrer Mitarbeiter an.

Eine Verknüpfung wäre schön, meinte Tino Schomann. Lokale Unternehmen sollten dann bei Amazon verkaufen. Die Ansiedlung solle grundsätzlich nicht negativ gesehen werden, appellierte Kerstin Weiss. „Ein interkommunales Gewerbegebiet ist auch eine Chance. Dann müssen aber Arbeitsplätze entstehen, von deren Lohn Menschen leben können.“

Was würden Sie mit 500 000 Euro für den Kreis machen?

Angenommen, der Kreistag gibt eine halbe Million Euro frei, würde Tino Schomann „den größten Teil den Feuerwehren zukommen lassen“. Timon Wilke würde das Geld in Fördervereine stecken. Kerstin Weiss hätte die heimische Wirtschaft auf dem Zettel. Jörg Bendiks würde die Entscheidung anderen überlassen – ähnlich wie in Grevesmühlen. Hier durften Kinder und Jugendliche entscheiden, wo 10 000 Euro eingesetzt werden. Am Ende war es eine Rutsche im Freibad.

Forum mit Kids Unter dem Motto „Jugend fragt nach!“ veranstaltet auch der Kreisjugendring Nordwestmecklenburg Gesprächsrunden mit den Kandidaten der bevorstehenden Landratswahl. Kinder und Jugendlichen des Jugendrats Nordwestmecklenburg und des Kinder- und Jugendparlaments der Hansestadt Wismar treffen auf die vier Bewerber. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage: „Wie kann die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Kommunalpolitik des Landkreises Nordwestmecklenburg in Zukunft mitgestaltet und ausgebaut werden?“ Unter Berücksichtigung der derzeitigen Umstände findet das Zusammentreffen digital statt, kann aber bei Youtube (Kanal: Kreisjugendring Nordwestmecklenburg) im Livestream mitverfolgt oder im Anschluss noch einmal angeschaut werden. Am 13. April waren Kerstin Weiss (SPD) und Jörg Bendiks (Die Linke) zu Gast. Am 15. April sind Tino Schomann (CDU) und Timon Wilke von 16 bis 18 Uhr dabei. 130 000 Wahlberechtigte in Nordwestmecklenburg können am 25. April entscheiden, wer die neue Landrätin oder der neue Landrat wird. Die Wahl kann am Tag selber in den jeweiligen Wahllokalen oder per Briefwahl vorgenommen werden. Die Stadt Grevesmühlen sucht noch Wahlhelfer. Sie zahlt für das Ehrenamt am Wahltag 50 Euro. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail unter info@grevesmuehlen.de anmelden.

Hat die Landrätin bisher einen guten Job gemacht?

Sieben Jahre hat Kerstin Weiss die Verwaltung geführt. „Ich habe das Amt nach bestem Wissen und Gewissen ausgeführt“, schätzt sie ein. Sicher gebe es Dinge, die hätten besser laufen können, „aber es ist vieles angeschoben. Ich würde gerne weiterwirken, um das zu beenden“, begründet sie ihren erneuten Antritt. Besonders am Herzen liege ihr, die Genehmigung der Bauträge zu beschleunigen.

Jörg Bendiks hielt sich bedeckt mit der Einschätzung. „Ich kann und möchte das nicht beurteilen, weil ich nicht sieben Tage in der Woche an ihrer Seite war.“ Was würde er anders machen? „Für die Zukunft wäre es schön, wenn Transparenz und Ehrlichkeit eingehalten werden.“

Tino Schomann hat vor allem die Motivation der Mitarbeiter vermisst. Er würde als Landrat einen transparenten, kooperativen Führungsstil einführen und sich auch vor die Mitarbeiter stellen. Kerstin Weiss verdeutlichte, dass es ein Unterschied sei, einen kleinen Betrieb mit fünf Angestellten oder eine Kreisverwaltung mit 800 Mitarbeitern zu führen. Sie habe Verantwortung abgegeben, und dabei passieren wie jüngst im Fördermittel-Skandal um den Ostseeküstenradweg Fehler, aus denen sie Konsequenzen zieht.

Von Jana Franke