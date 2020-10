Grevesmühlen

Die Corona-Krise hat die Wirtschaft deutschlandweit schwer getroffen. Auch Landwirte blieben nicht verschont. Für den globalen Getreidehandel und die Agrarbranche sind die Folgen der Pandemie noch nicht abzuschätzen. Hinzu kommt die Trockenheit, die das Getreide und die Früchte verdörren und den erhofften Ertrag nicht einfahren lässt.

Nichtsdestotrotz: „In diesem Jahr war das mal wieder eine Ernte, die leicht über dem Durchschnitt lag“, resümiert Daniel Bohl, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Nordwestmecklenburg. Wenn er die Ernte mit einer Schulnote bewerten müsste, dann würde er ein Zwei minus oder Drei plus vergeben. „Das macht Mut und wir können mit Zuversicht ins nächste Jahr gehen.“

Gute Aussaat Fundament für gute Ernte

Noch sind nicht alle Früchte auf den Feldern Nordwestmecklenburgs geerntet und schon wird dieser Tage Getreide für das nächste Jahr ausgesät. „Wir hatten in diesem Herbst bisher gutes Wetter und eine gute Aussaat. Das ist das Fundament für eine gute Ernte im nächsten Jahr“, erklärt Daniel Bohl. Landwirte seien Berufsoptimisten. „Das müssen sie auch sein. Sie investieren in die neue Aussaat und wissen nicht genau, wie das Wetter bis zur nächsten Ernte wird“, so Bohl. Es müssten nicht immer Rekordernten sein, aber es sei ein gutes Gefühl, wenn es mal gut laufe.

Posieren vor der Kreiserntekrone: (v.l.) Petra Böttcher vom Kreisbauernverband, Grevesmühlens Pastorin Maria Harder, Petra Kassow von den Landfrauen, Daniel Bohl vom Kreisbauernverband, Christa Voß von den Landfrauen, Kreistagspräsident Klaus Becker und Landrätin Kerstin Weiss. Quelle: Jana Franke

Und mit Blick auf die Erntekrone, die die Landfrauen des Vereins Maurine-Radegast für den Landkreis gebunden hatten und nun traditionell an Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss in der Grevesmühlener Malzfabrik übergaben, lief es bedeutend besser im Vergleich zum Vorjahr, sagt Bohl, der als stellvertretender Vorstandsvorsitzender in der Wariner Pflanzenbau eG agiert.

„Wir haben im vergangenen Jahr auch bei uns eine Erntekrone gebunden. Die Körner und Ähren waren deutlich kleiner, als sie sich jetzt hier präsentieren“, erinnert er sich. Die Ähren der Erntekrone in der Malzfabrik, in der Gerste, Hafer, Weizen und Roggen eingebunden sind und die dadurch die Vielfalt des Anbaus im Landkreis darstellt, seien sichtbar kraftvoller.

Betriebsmittelkosten sind immens gestiegen

Im Vergleich zum vergangenen Jahr, bestätigt auch der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Grevesmühlener Landwirtschaftsbetriebes, Tim Diedrich, sei zumindest die Mais- und Gerstenernte besser gelaufen. Kaum Veränderungen habe es in der Rapsernte gegeben. „Weizen war schlechter“, erklärt er.

Mit Sorge betrachtet er die finanzielle Seite. „Die Betriebsmittelkosten sind immens gestiegen.“ Auch auf dem Milchmarkt in Mecklenburg-Vorpommern deute sich eine Krise an. Durch Corona gebe es Transportprobleme und inzwischen bekommen die Landwirte deutlich weniger Geld für den Liter Milch. „Im besten Fall sind es derzeit 32 Cent pro Liter“, erklärt der Vorstandsvorsitzende des Grevesmühlener Betriebes, Jörg Subklew. Das allein reiche nicht, um schwarze Zahlen zu schreiben und die Produktionskosten zu decken. Optimal wären 40 Cent pro Liter.

Landwirte plötzlich systemrelevant

Wegen Corona war es für die Arbeitgeber in der Landwirtschaft ein Jahr mit Herausforderungen. „Es mussten besondere Regelungen geschaffen werden, um weiterarbeiten zu können. Da wir mit lebenden Pflanzen und Tieren arbeiten, konnten wir nicht die Türen schließen wie manche Schraubenfabrik“, vergleicht Daniel Bohl. Und: „Plötzlich waren wir als Landwirte systemrelevant. Das tat auch mal gut, das zu hören.“

Gute Ratschläge, was die Landwirte hätten machen können, wenn sie eine schwierige Situation wie jetzt im Blick gehabt hätten, findet er fehl am Platz. „Im Oktober vergangenen Jahres wussten wir nicht einmal, wie Corona geschrieben wird.“ Diese Äußerungen seien unangebracht, wenn der Landwirt in Not ist, in seinem Stall steht und nicht weiß, was er mit seinen Schweinen machen soll, weil ihm diese niemand abnimmt.

„Landwirtschaft Teil unserer Identität“

Mit Corona ist im Landkreis die Nachfrage nach regionalen Produkten gestiegen, die von Landwirten und Jägern angeboten werden. „Landwirtschaft ist für den Landkreis nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern auch Teil unserer Identität“, meint Kerstin Weiss.

Oder wie es Grevesmühlens Pastorin Maria Harder ausdrückte: Ein guter Boden und gutes Wetter ist nicht alles, „es braucht auch Menschen, die in der Landwirtschaft unterwegs sind, damit wir etwas zu essen und zu trinken haben. Und das ist nicht selbstverständlich.“ Umso ärgerlicher, wenn das Erwirtschaftete einfach weggeschmissen oder unter Wert verkauft wird.

