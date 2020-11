Grevesmühlen

Schulsozialarbeiter und -arbeiterinnen kümmern sich, in enger Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und Lehrern darum, Schüler bei Lern- und Lebensproblemen zu unterstützen. Eine verantwortungsvolle Tätigkeit, gerade in Zeiten, in denen ein Virus nicht nur die komplette Umstellung des Schulunterrichts bestimmt.

Auch der Bildungs- und Kulturausschuss des Nordwestmecklenburger Kreistages beschäftigte sich auf seiner letzten Sitzung in diesem Jahr in Grevesmühlen mit dem Thema Schulsozialarbeit. Im Oktober hatte die Fraktion Die Linke im Kreistag den Antrag gestellt, die Landrätin zu beauftragen, beim Land ein Landesprogramm zur weiteren Finanzierung der Schulsozialarbeit einzufordern und konkrete Vorschläge zu erarbeiten, wie die Schulsozialarbeit an jeder Schule – bisher findet sie nur an 36 von 55 Schulen in Nordwestmecklenburg statt – sichergestellt werden kann.

Anzeige

Mittel aus dem Europäischen Sozialfond

Dieser Antrag war unter anderem zur Diskussion in den Bildungs- und Kulturausschuss des Landkreises zur Diskussion verwiesen worden. Beate Dellin, Leiterin des Fachdienstes Jugend beim Landkreis, erklärte, dass ihrem Fachdienst die Information vorläge, dass eine entsprechende Vereinbarung zur Finanzierung der Schulsozialarbeit bis Ende 2022 zwischen dem Land MV und den Landkreisen in Kürze unterschrieben sein soll. Das Land hatte Anfang Oktober signalisiert, dass es auch in den kommenden zwei Jahren Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) geben wird.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die Linke fordert ein Landesprogramm unabhängig vom ESF. Eine Ansicht, so Dellin, die die Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) ausdrücklich unterstütze. „ Schulsozialarbeit ist dem Landkreis wichtig.“ Dennoch haben manche der zurzeit im Landkreis tätigen 37 Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen nur befristete Arbeitsverträge. Dass sei kein Zustand, der akzeptiert werden könne, unterstrich Simone Oldenburg ( Die Linke), Vorsitzende des Kreistagsausschusses für Bildung und Kultur.

Größter Anteil an Gymnasien und regionalen Schulen

Der größte Anteil an Schulsozialarbeit findet derzeit an Gymnasien und regionalen Schulen statt. Längst aber haben auch Grund- und Förderschulen Bedarf angemeldet. Alle Schulen im Landkreis, so Oldenburg, müssten zumindest stundenweise entsprechend ihrer Schülerzahl mit Schulsozialarbeit ausgestattet werden. Sollte der Kreistag den Beschluss fassen, geht der Fachdienst Jugend derzeit von elf zusätzlichen Sozialarbeiterstellen aus.

Die Mehrkosten für diese Stellen bewegen sich vermutlich im höheren sechsstelligen Bereich, sind aber, so Dellin, noch nicht endgültig ermittelt. Der Jugendhilfeausschuss wird sich mit der Thematik am 18. November beschäftigen. Auf der letzten Kreistagssitzung im Dezember wird über den Antrag der Linken beraten.

Lesen Sie auch

Von Annett Meinke