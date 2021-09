Nordwestmecklenburg: Masken-Pflicht in Schulen aufgehoben

Wismar

Am Mittwoch wurden vier neue Covid-19-Fälle aus Nordwestmecklenburg gemeldet. Die aktuelle 7-Tages-Inkfektionsinzidenz beträgt 30,4, die Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 0,6. In der risikogewichteten Stufenkarte des Landes steht der Landkreis auf Stufe grün.

Zu den Fällen heute zählt eine Person aus dem medizinischen Bereich sowie zwei Personen aus dem Betreuungsbereich, deren Arbeitsorte sich außerhalb des Landkreises befinden, und eine Person aus einem Diakonie-Wohnheim für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Grevesmühlen. Für Letzteres wurde Quarantäne angeordnet. Die gilt bis zum 28. September für 22 Bewohner und einige Beschäftigte. Weitere Tests im Wohnheim sollen am 23. September durch ein Abstrichteam des Landes erfolgen.

Ampel 5 Tage auf „grün“

Der Landkreis befindet sich den fünften Tag in Folge in der Einstufung „grün“ der Corona-Ampel. Damit werden die Beschränkungen der Stufe gelb mit Wirkung zum zweiten Folgetag, also Freitag (24. September), aufgehoben, wie Impf- oder Testnachweise in Restaurants.

Die erweitere Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes an Schulen entfällt nach Corona-Schulverordnung MV bereits zum 23. September. Davon ausgenommen sind gesondert vom Gesundheitsamt mit Schulleitungen verabredete Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen in Schulen und Klassenverbänden aufgrund aktuell aufgetretener Covid19-Fälle.

Von OZ