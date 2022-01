Nordwestmecklenburg: Mehr als 1000 Fälle in einer Woche

Wismar

Über das Wochenende sind in Nordwestmecklenburg insgesamt 269 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, davon 214 am Sonnabend und zehn am Sonntag. Am Montag kamen weitere 45 Fälle dazu sowie ein Todesfall, der im Zusammenhang mit einer Covid19-Erkrankung stand.

Die Hospitalisierungsrate stieg über das Wochenende an auf derzeit 3,8. Die Auslastung der Intensivkapazitäten für Nordwestmecklenburg, Schwerin und Ludwigslust-Parchim liegt bei 7,9 Prozent.

Die Infektionsinzidenz ist am Sonnabend auf einen neuen Höchstwert von 713,4 gestiegen und am Montag leicht auf 690,6 gesunken. Das ist die höchste Stand in Mecklenburg-Vorpommern, dahinter folgt mit 633,5 Ludwigslust-Parchim.

In der risikogewichteten Stufenkarte des Landes wird Nordwestmecklenburg weiterhin in Stufe orange eingestuft, nachdem der Landkreis am Sonnabend einen Tag die Einstufung Gelb hatte.

In der vergangenen Woche sind insgesamt 1125 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus aus dem Landkreis gemeldet worden.

