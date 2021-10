Nordwestmecklenburg: Mehr als 110 neue Corona-Fälle in einer Woche

Wismar

Sehr viele Neuinfektionen wurden am Dienstag aus Nordwestmecklenburg gemeldet – insgesamt 42. Die Hospitalisierungsinzidenz beträgt weiter 1,9, die Infektionsinzidenz steigt auf 76,0. In der Risikogewichteten Stufenkarte des Landes steht Nordwestmecklenburg auf Stufe gelb.

Unter den neuen Fällen sind zahlreiche Sekundärinfektionen im familiären Bereich, sechs Neuinfektionen in der maritimen Industrie in Wismar und viele weitere einzelne Fälle aus verschiedenen Berufszweigen – darunter auch zwei Betreuungspersonen aus dem Kitabereich. Hinzu kommen insgesamt zehn Mädchen und Jungen aus verschiedenen Schulen und Klassenstufen – in der Regel hatten diese aber nach den Ferien noch nicht am Unterricht teilgenommen.

In der zurückliegenden Woche hat es im Landkreis 114 Neuinfektionen gegeben. Hier die Auflistung nach den Amtsbereichen: 51 Infektionen wurden in Wismar gemeldet, auf der Insel Poel 14, in Dorf-Mecklenburg/Bad Kleinen acht, in Neuburg sieben, in Neukloster-Warin zwei, in Gadebusch elf, in Grevesmühlen-Land neun, im Schönberger Land fünf, in der Stadt Grevesmühlen vier sowie im Klützer Winkel, in Lützow-Lübstorf und Rehna jeweils einen neuen Fall.

Von OZ