Nordwestmecklenburg: Mehr als 200 Corona-Neuinfektionen an einem Tag

Wismar

Nach dem durch die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel etwas reduzierten Fallgeschehen der letzten Tage steigt die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle in Nordwestmecklenburg stark an. 215 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt des Landkreises am Dienstag (4. Januar). Die Infektionsinzidenz steigt damit um 54,5 auf 296,9. Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt hingegen ein Stück auf nun 3,8, die Auslastung der Covid-Intensivbetten im Klinikcluster Schwerin, Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg steigt leicht auf nun 44 Prozent.

Der Nordwestkreis wird wieder in Stufe Orange der Stufenkarte eingruppiert. Landesweit in Kraft sind die Regeln der Warnstufe Orange, in für sich höher eingestuften Regionen gelten entsprechend schärfere Maßnahmen. Das Land MV wurde heute auch erneut in die Stufe Orange eingestuft. Schwerin und Ludwigslust-Parchim stehen ebenfalls weiter auf Orange, die anderen Landesteile weiter auf Rot.

Die meisten Fälle meldet heute Vorpommern-Rügen mit 297 Neuinfektionen, die höchste Infektionsinzidenz der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 367,7. Insgesamt wurden in MV heute fünf Todesfälle und 1620 Neuinfektionen gemeldet. Landesweit beträgt die Hospitalisierungsinzidenz 8,6 und die Auslastung der Covid-Intensivbetten 89 Prozent. Die Infektionsinzidenz steigt auf 317,7.

Von OZ