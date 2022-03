Nordwestmecklenburg: Mehr als 2500 Corona-Fälle in einer Woche

Wismar

In den vergangenen drei Tagen hat das Gesundheitsamt im Landkreis Nordwestmecklenburg 609 neue Corona-Infektionen registriert: 396 davon am Montag (7. März), 53 am Sonntag und 160 am Sonnabend. Außerdem gibt es einen weiteren Todesfall, der in Zusammenhang mit dem Corona-Virus steht.

Die Infektionsinzidenz steigt im Vergleich zu Freitag leicht an auf 1784,5, die Hospitalisierungsinzidenz auf 7,0. Die Belastung der Intensivkapazitäten im Klinikcluster, zu dem Nordwestmecklenburg gehört, ist bei 12,3 Prozent. Die Einstufung des Landkreises nach Corona-Ampel blieb auch das Wochenende über und am Montag konstant in Stufe Orange.

Insgesamt hat es in der vergangenen Woche 2562 Neuinfektionen im Kreis gegeben, die meisten davon in der Hansestadt Wismar (691). Dahinter folgen das Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen (319), das Amt Schönberger Land (234) und die Stadt Grevesmühlen (219). Das Amt Neuburg meldete 85 Fälle, Neukloster-Warin 168, die Insel Poel 47, das Amt Rehna 77, Gadebusch 122, das Amt Grevesmühlen-Land 198, der Klützer Winkel 200 und das Amt Lützow-Lübstorf 202 neue Fälle.

Von OZ