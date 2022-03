Wismar/Grevesmühlen

Der Zustrom an Geflüchteten aus der Ukraine in den Landkreis Nordwestmecklenburg ging auch in dieser Woche weiter, allerdings ohne große Personen-Mengen auf einmal: Ein für Mittwoch durch das Land angekündigter Bustransport mit rund 100 Personen traf nicht ein. Für das Wochenende ist wieder eine Bus-Ankunft angekündigt. Für diese wird die Notunterkunft in der Sporthalle in Grevesmühlen bereitgehalten, um eine Unterbringung für die ersten Nächte zu gewährleisten.

Die beiden großen regulären Unterkünfte in Groß Strömkendorf und Kritzow sind aktuell fast vollständig belegt. Die Hälfte der Geflüchteten im Hotel Aridus in Kritzow sollen über das Wochenende möglichst in Wohnungen umziehen.

Knapp 950 Geflüchtete registriert

Laut Landrat Tino Schomann (CDU) bleibt die Lage angespannt. „Auch weil wir nicht wissen, wie sich der Zustrom an Geflüchteten weiter entwickeln wird.“ Bis Freitagmittag hat der Landkreis rund 1100 aus der Ukraine geflüchtete Personen erfasst. Knapp 950 davon sind bereits durch das Sozialamt registriert, die Ausländerbehörde hat bereits an die 300 Personen erfasst. In zentraler Unterbringung durch den Landkreis befinden sich rund 350 Personen.

Unter den Geflüchteten befinden sich auch Menschen, die keine ukrainische Staatsangehörigkeit besitzen. Mindestens 14 Personen, auf die dies zutrifft, sind in einer Notunterkunft in Wismar untergebracht – in der Sporthalle des Berufschulzentrums Nord. Wie hoch die Gesamtzahl ist, kann aktuell noch nicht zuverlässig ermittelt werden, weil die Registrierungen über die Ausländerbehörde noch laufen und weil sich mutmaßlich auch noch nicht alle bei Privatpersonen untergekommenen Menschen bei der Ausländerbehörde gemeldet haben.

Flucht auch aus angrenzenden Ländern

Nach bisheriger Einschätzung handelt es sich bei den Personen ohne ukrainische Staatsangehörigkeit hauptsächlich um Menschen aus Russland, Georgien, Moldau und anderen Ländern mit geographischer Nähe zur Ukraine. Aber auch in der Ukraine Studierende, zum Beispiel aus dem Jemen, sind darunter, sowie eine Familie aus Nigeria, die aber ihren ständigen Wohnsitz in der Ukraine hat.

Soweit sogenannte Drittstaatler nicht ein nur vorübergehendes Aufenthaltsrecht in der Ukraine haben und nicht in ihr Heimatland zurückkehren können, fallen sie ebenfalls unter den vorübergehenden Schutz, der auch für die ukrainischen Kriegsvertriebenen angewandt wird. Die Voraussetzung der fehlenden Rückkehrmöglichkeit in ihr Heimatland müssen nur Drittstaatler nicht erfüllen, welche enge Familienangehörige der Schutzberechtigten mit ukrainischer Staatsbürgerschaft sind.

Studenten müssen Bescheinigungen vorlegen

Für die nicht unter den Vertriebenenschutz fallenden Drittstaatler prüft die Ausländerbehörde, ob die Voraussetzungen für einen anderen befristeten Aufenthaltszweck vorliegen könnten. Hier wäre insbesondere für Studenten bei Vorliegen der Voraussetzungen (Immatrikulationsbescheinigung, Sicherung des Lebensunterhalts, Krankenversicherung, Wohnraum) die befristete Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Studium möglich. Besteht hier keine Möglichkeit, werden sie nach den Vorgaben des Landes in die Aufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet. Für den Zeitraum der Prüfung wird davon ausgegangen, dass diese Personen in staatlicher Unterkunft untergebracht sind und verpflegt werden.

