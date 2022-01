Grevesmühlen

Die mobilen Teams des Impfstützpunkt Nordwestmecklenburg sind direkt nach dem Jahreswechsel wieder unterwegs. Bis auf die Impfungen dienstags in Grevesmühlen, kann sich bei den Impfeinsätzen in den Amtsbereichen ohne Terminanmeldung für eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung angestellt werden. An den Dienstagen in Grevesmühlen werden Termine über die Landeshotline 0385 /202 711 15 (Mo-Fr, 8-16 Uhr) und das Online-Portal des Landes www.corona-impftermin-mv.de vergeben.

Den jeweils aktuellen Tourenplan und weitere Informationen gibt es im Internet.

Die Termine in der ersten Januarwoche:

Impfen in NWM Kalenderwoche 1 KW 1 3. Januar: Palmberghalle, Rudolf-Hartmann-Str. 2a, 23923 Schönberg, (14-18 Uhr, ohne Terminanmeldung) 4. Januar: Luise-Reuter-Saal, Kirchplatz 5, 23936 Grevesmühlen, (10-18 Uhr, nach vorheriger Terminanmeldung über die Landeshotline bzw. das Online-Portal) 5. Januar: Feuerwehrgerätehaus, Agnes-Karll-Str. 46 in 19205 Gadebusch, (14-18 Uhr, ohne Terminanmeldung) 6. Januar: Rathaus Neukloster, Hauptstraße 27, 23992 Neukloster, (14-18 Uhr, ohne Terminanmeldung) 7. Januar: Luise-Reuter-Saal, Kirchplatz 5, 23936 Grevesmühlen, (10-18 Uhr, ohne Terminanmeldung)

Die Termine in der zweiten Januarwoche:

Impftermine in NWM in Kalenderwoche 2 10. Januar: Palmberghalle, Rudolf-Hartmann-Str. 2a, 23923 Schönberg, (14-18 Uhr, ohne Terminanmeldung) 11. Januar: Luise-Reuter-Saal, Kirchplatz 5, 23936 Grevesmühlen, (10-18 Uhr, nach vorheriger Terminanmeldung über die Landeshotline bzw. das Online-Portal) 12. Januar: Feuerwehrgerätehaus, Agnes-Karll-Str. 46 in 19205 Gadebusch, (14-18 Uhr, ohne Terminanmeldung) 13. Januar: Rathaus Neukloster, Hauptstraße 27, 23992 Neukloster, (14-18 Uhr, ohne Terminanmeldung) 14. Januar: Luise-Reuter-Saal, Kirchplatz 5, 23936 Grevesmühlen, (10-18 Uhr, ohne Terminanmeldung)

Im Impfstützpunkt Haus 18 auf dem Campus der Hochschule Wismar wird wochentags weiterhin nach Terminvergabe geimpft. Anmeldungen für Impftermine erfolgen über die Landeshotline unter 0385/ 202 71 115 (Mo-Fr, 8-16 Uhr) oder der das Online-Portal des Landes. Ein freies Impfangebot ohne Terminanmeldung gibt es in Wismar immer sonnabends, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr.

Von Malte Behnk