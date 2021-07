Neukloster/Dorf Mecklenburg

Seit Wochenbeginn gibt es mobile Impfangebote des Landkreises in den Amtsbereichen. Sie erfolgen ergänzend zu den Möglichkeiten, sich in Impfzentren und bei den Hausärzten gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Mit Unterstützung der Bundeswehr sind mobile Teams unterwegs, um den Einwohnern ein unkompliziertes Impfangebot zu unterbreiten. Verimpft wird Biontech/Pfizer.

Am Donnerstag ist ein Team in Neukloster. In der Stadthalle stehen ab 13 Uhr 72 Impfdosen zur Verfügung. Ohne vorherige Anmeldung können sich Personen den Piks abholen. Mitzubringen sind der Impfausweis, sofern vorhanden, und der Personalausweis.

In jedem Ort stehen 72 Impfdosen zur Verfügung

Die Termine sind so geplant, dass zunächst die Erstimpfung in den Amtsbereichen verabreicht wird. Genau vier Wochen später gibt es im selben Amtsbereich einen Termin für die Zweitimpfung.

Jeweils in der Zeit von 13 bis 18 Uhr werden die 72 Spritzen verabreicht. Der Impfstoff ist ab 12 Jahren zugelassen. Die Entscheidung, ob geimpft wird, trifft jedoch der Arzt oder die Ärztin. Jugendliche unter 16 Jahren müssen zwecks Einverständnis von einem Sorgeberechtigten begleitet werden.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am 12. Juli wird in Dorf Mecklenburg geimpft

Am Freitag macht das mobile Team ein Impfangebot in der Stadtbibliothek Rehna im „Deutschen Haus“, am kommenden Montag, dem 12. Juli, ist es in der Mehrzweckhalle in Dorf Mecklenburg und tags darauf in Gadebusch bei der freiwilligen Feuerwehr. Am 15. Juli kommt es ins Theodor-Körner-Haus nach Lützow und am 16. Juli ins Landhaus Rüting.

Am 20. Juli kommt das Impfteam nach Hornstorf

In der darauffolgenden Woche können sich Impfwillige am 19. Juli in der Schönberger Palmberghalle ihren Piks abholen und am 20. Juli im Gemeindezentrum Hornstorf. Am 21. Juli fährt das mobile Impfteam nach Klütz in den Jugendklub Klütz „BAX“, tags darauf ist es erneut in der Stadthalle Neukloster und am 23. Juli in der Stadtbibliothek Rehna im „Deutschen Haus“.

Impfangebot in Bad Kleinen am 26. Juli

In der 30. Kalenderwoche kommt es am Montag, dem 26. Juli, in die Grundschule Bad Kleinen, am 27. Juli in die Feuerwehr Gadebusch und am Mittwoch, dem 28. Juli, ins Poeler Inselmuseum nach Kirchdorf. Am 29. Juli wird die Corona-Erstimpfung im Gemeindehaus Alt Meteln angeboten und am 30. Juli im Gemeindesaal Mallentin.

Ältere Menschen nehmen Angebot gerne an

Bereits am 21. April hatte der Landkreis das Konzept erprobt. In Kirchdorf wurden erfolgreich 132 Impfdosen verabreicht. Wegen reduzierter Impfstofflieferungen wurde dann von einer Fortsetzung abgesehen. „Da jetzt ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, können wir das Modell fortsetzen, welches unserer Erfahrung nach besonders von älteren Menschen gern angenommen wird“, erklärt der stellvertretende Landrat, Mathias Diederich.

Von OZ