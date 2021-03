Schlagsdorf

Nicht mehr fahrbereite Autos, abgenutzte Reifen, Folien, Unmengen an Metall sowie hunderte, wenn nicht sogar tausende Flaschen und Gläser haben fleißige Bewohner aus Schlagsdorf, Rehna, Holdorf, Carlow oder auch Vitense in den vergangenen Jahren beim Umwelttag gesammelt und entsorgt. Am kommenden Sonnabend stellen die Gemeinden wieder zahlreiche Container und Müllsäcke zur Verfügung, um den Müll legal zu entsorgen.

Seit dieser Woche können sich die Einwohner der Gemeinde Carlow blaue Säcke bei verschiedenen Ansprechpartnern abholen. Bürgermeister Reinhard Wiencke ruft dazu auf, schon beim Spaziergang herumliegende Abfälle aufzusammeln und am kommenden Sonnabend, 27. März, zu entsorgen. „Vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Carlow wird am Sonnabend ein großer Container stehen“, sagt der Bürgermeister.

Verschiedene Sammelpunkte

Auch die Gemeinde Schlagsdorf hat verschiedene Sammelpunkte eingerichtet. Die Einwohner aus Schlagsdorf, Schlagbrügge, Schlagresdorf und Heiligeland sind ebenfalls aufgerufen, den illegal entsorgten Müll zu sammeln. Um 9 Uhr werden sich die Schlagsdorfer und Schlagbrügger dann an den Feuerwehren sowie die Einwohner aus Heiligeland und Schlagresdorf an den Buswendeplätzen einfinden. „Hier gibt es dann eine gemeinsame Einweisung in das Unternehmen“, sagt Bürgermeister Ingo Melchin auf dem Internetauftritt der Gemeinde. Hier, genauso wie in allen anderen teilnehmenden Orten, können sich zudem die Bürger jeweils über die Modalitäten informieren.

Container stehen bereit

In Rehna ruft Bürgermeister Hans-Jochen Oldenburg alle Vereine, Schüler, Stadtvertreter und Ortsteilvertreter auf, sich am Umwelttag 2021 zu beteiligen. Deshalb stehen in Rehna auf dem Amtshof sowie in Vitense und Nesow ab dem kommenden Sonnabend bis zum Mittwoch, 31. März, Container bereit. So haben auch an den ersten drei Werktagen der kommenden Woche die Einwohner noch Zeit, Unrat von den Wald- und Feldrändern zu sammeln und zu entsorgen. „Aufgrund der aktuellen Situation müssen hier die Abläufe allerdings selbst organisiert werden“, bittet der Bürgermeister.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Sonnabend, 27. März, können am Dorfgemeinschaftshaus in Holdorf und an der Feuerwehr in Meetzen ab 9 Uhr Müllsäcke abgeholt werden. Container stehen bereits ab Freitagabend, 26. März, bis zum 31. März bereit. Auch hier müssen die Einsätze selbst koordiniert werden.

Von Maik Freitag