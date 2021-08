Der Busverkehr in Nordwestmecklenburg wird attraktiver. Fahrgäste können in Zukunft in Sekundenschnelle Informationen zu Fahrplan, Routen und Kosten bekommen, den Anrufbus buchen und Carsharing-Angebote bestellen. Auch das Bezahlen soll einfacher werden. Nahbus und Kreisverwaltung verraten, wie das geht.