Wismar

Sein Herz schlägt für den Sport. Martin Boldt hat ein abgeschlossenes Sportstudium, kommt aus Schwerin und verstärkt ab sofort als Vereinsberater das Team des Kreissportbundes Nordwestmecklenburg ( KSB) in Wismar.

Dort steht er den 163 Vereinen mit Rat und Tat zur Seite. Schon seit einigen Jahren arbeitet er auf diese Anstellung hin, gab seinen Beruf als Versicherungsmakler auf und holte sein Fachabitur nach, um sich beruflich dem Sport zu widmen. Seinen Bachelor in Sportmanagement hat Martin Boldt an der Ostfalia Hochschule in Salzgitter abgeschlossen und wird nun seine Fachkenntnisse im Vereins- und Organisationsmanagement beim KSB einbringen.

Viele Sportarten ausprobiert

„Es gibt nichts Schöneres, als sein Hobby mit dem Beruf zu verbinden und täglich mit vielen anderen Sportenthusiasten zusammenzuarbeiten“, sagt er. Als kleiner Knirps habe er mit Fußball angefangen und über die Jahre auch praktische Erfahrungen im Volleyball, Golf, Tennis, Badminton, Snowboarding und Rollstuhl-Basketball gesammelt. „Sport ist ein super Instrument, das Menschen verbindet und zusammenbringt, das möchte ich sehr gerne unterstützen.“

Von OZ