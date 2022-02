Grevesmühlen

Dieses Thema trieb viele Leser in Nordwestmecklenburg in dieser Woche besonders um: In der ersten Online-Sitzung des Kreistags war über die Kontoführungsgebühren der Sparkasse Mecklenburg Nordwest diskutiert worden. Wie alle Geldinstitute muss sie nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs zu viel gezahlte Gebühren erstatten. Je nach Kontomodell können es pro Kunde 22 bis 44 Euro sein. Dass dazu ein formloses schreiben ausreicht, wie es Mario Löscher von der Sparkasse erklärte, wussten einige Kreistagsmitglieder aber auch viele Bürger nicht.

Die Kommunalpolitiker, die wie Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) Einblick in die Arbeit der Sparkasse haben, hatten schon in der Sitzung erklärt, dass diese Gebührenrückzahlung ein immenser Aufwand für die Sparkasse ist.

Was in der Diskussion nicht angesprochen wurde, aber einigen Sparkassenkunden sauer aufstößt: Sie haben inzwischen Post von der Sparkasse bekommen, in der Kostenerhöhungen jetzt, wie vom Gericht gefordert, angekündigt werden. Denen sollen die Kontoinhaber zustimmen. Eine andere Möglichkeit bleibt ihnen scheinbar nicht. An dem Thema bleiben wir in den nächsten Tagen dran.

Sängerin Kerstin Ott tritt beim Open Air in Rehna auf. Anouschka Renzi spielte in Grevesmühlen Voodoo-Priesterin Wakki Bakki und war im Dschungelcamp. Quelle: Mathias Otto, Annett Meinke

Neben dem eigenen Geld interessierten sich unsere Leser in der vergangenen Woche auch für Prominenz. Anouschka Renzis Geldbeichte im Dschungelcamp sorgte für etwas Exotik im mecklenburgischen Winter und die Ankündigung, dass Kerstin Ott und Marianne Rosenberg zum Open Air nach Rehna kommen, lässt auf den Sommer hoffen.

Von Malte Behnk