Mallentin

Unwetter sind am Donnerstag nicht über Nordwestmecklenburg hinweg gezogen, aber es gab viel Regen, der auch zwischenzeitlich von Windböen begleitet wurde. Daher rückten die freiwilligen Feuerwehren aus Grevesmühlen und Mallentin gegen Mittag aus, um zwei Bäume zu fällen, die für Autofahrer, Radler oder Fußgänger gefährlich werden konnten.

Zwischen Schmachthagen und Roxin hatte ein Baum am Straßenrand den Halt verloren und musste abgenommen werden. Ähnlich war es am Verbindungsweg zwischen Mallentin und Roxin im Wald. Auch dort war ein hoher Baum vermutlich durch den Wind entwurzelt worden. „Er hing an einem anderen Baum fest, ansonsten wäre er schon umgefallen“, sagt Grevesmühlens Wehrführer Steve Klemkow. Um den Waldweg wieder sicher zu machen, wurde der Baum gefällt und in Teile zerlegt, die an den Rand des Verbindungsweges getragen werden konnten.

Bäume können wegen Trockenheit leichter umgeweht werden

Nach der längeren Trockenheit in den vergangenen Wochen bietet der Boden Bäumen oft nicht mehr genug Halt. Zusätzlich wirken die inzwischen belaubten Baumkronen wie ein Segel, das dem Wind großen Widerstand leisten kann, so dass die Bäume leichter umgeweht werden können. Sobald sie dann auf Wege oder Straßen fallen und jemanden verletzen könnten, wird in der Regel die Feuerwehr alarmiert, um die Gefahr schnell zu beseitigen. Ansonsten müssten diese Bereiche gesperrt werden, bis sie wieder sicher sind.

Außer solch kleiner Vorfälle wie bei Mallentin, bei denen einzelne Bäume von Straßen oder Wegen entfernt werden mussten, gab es für die Feuerwehren in der Region um Grevesmühlen am Donnerstag kaum durch Regen oder Sturm ausgelöste Einsätze. Auch für die nächsten Tage gibt es keine weiteren Warnungen vor möglichen Unwettern.

Von Malte Behnk