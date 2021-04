Wird Landrätin Kerstin Weiss (SPD) eine zweite Amtsperiode absolvieren? Oder schafft es einer der Herausforderer, die Landratswahl in Nordwestmecklenburg zu gewinnen, die am 25. April stattfindet? Am Montag, 12. April, stellen sich Kerstin Weiss sowie Jörg Bendiks (Die Linke), Tino Schomann (CDU) und Timon Wilke (Piraten) im OZ-Forum den Fragen der Leser. Zu sehen ist das Forum live und unverschlüsselt im Internet. Interviews mit den Kandidaten finden Sie im Beitrag.