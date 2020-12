Gressow

Die kleine Lina (Name geändert) kommt aufgeregt aus der Schule. Die Zehnjährige, die als Pflegekind bei einer Pflegefamilie in Nordwestmecklenburg lebt, hat erfahren, dass noch nicht sicher ist, wie der Schulunterricht in der kommenden Woche aussehen wird. Der normale Stundenplan ist, wieder einmal, ausgesetzt. Einige Kinder, die in dieselbe Schule wie Lina gehen, müssen in Quarantäne.

Für viele Kinder ist das Corona-Jahr extrem verstörend, doch für Kinder wie Lina ist alles noch viel belastender, erklärt Käte Wischeropp. Die Gressowerin ist selbst Pflegemutter. Gemeinsam mit ihrem Mann kümmert sie sich um drei Kinder, deren leibliche Eltern sie nicht sind. Den Kleinsten, vier Jahre alt, haben sie adoptiert. Die eigenen Kinder sind bereits aus dem Haus.

Käte Wischeropp ist auch die stellvertretende Vorsitzende des Pflegeelternvereins Nordwestmecklenburg. Der Verein mit derzeit 40 Mitgliedern wurde gegründet, um Pflegeeltern im Landkreis die Möglichkeit zu geben, sich untereinander auszutauschen und gemeinsam gegenüber Behörden und Öffentlichkeit aufzutreten.

Käte Wischeropp vom Pflegeelternverein Nordwestmecklenburg im November 2020 im Gressower Pfarrhaus. Quelle: Annett Meinke

Kinder, wie Lina, erläutert Wischeropp, brauchen klare Strukturen, die sich am besten nie ändern, um sich sicher zu fühlen. Was viele Pflegekinder nicht aushalten können, ist, nicht zu wissen, wie es weitergeht. „Die meisten Kinder, die in Pflegefamilien kommen, haben in ihren Herkunftsfamilien Schwieriges erlebt. Oft sind sie emotional und körperlich beeinträchtigt.“

Es gelingt der Pflegemutter von Lina an diesem Tag nicht sofort, ihre Pflegetochter zu beruhigen. In so einer Situation bleibt nichts, als abzuwarten, bis sich das Mädchen wieder beruhigt – ohne selbst in Aufregung zu verfallen.

Verhaltensauffälligkeiten verstärken sich

Die potenzierten Ängste, die viele Pflegekinder in diesen Zeiten erleben, sagt Wischeropp, hängen vor allen Dingen damit zusammen, dass sich derzeit fast alle Menschen wie im Nebel, nur tastend vorwärts bewegen. Das spüren die Kinder genau. „Wer als ganz kleines Kind keine emotionale Stabilität erhalten hat, hat oft kein Vertrauen in die Welt, kann in unsicheren Zeiten auf nichts zurückgreifen.“

Schon in ganz normalen Zeiten, sagt die gelernte Krankenschwester – ihr Mann Jens ist der Diakon der Kirchengemeinde Gressow-Friedrichshagen – reagieren ihre Pflegekinder auf Verunsicherung oder auf Ereignisse, die sie verstören auf eine Art und Weise, die extrem viel Geduld erfordert.

In den vergangenen Jahren übte der Pflegeelternverein immer wieder Kritik am Umgang des Jugendamtes mit den Pflegeeltern im Landkreis. Auch im harten Corona-Lockdown im Frühjahr, so Wischeropp, habe man sich vom Jugendamt alleingelassen gefühlt. „Uns ist klar, dass die Verwaltung in diesem Jahr auch enorm unter Druck steht. Dennoch, es bestätigt sich immer wieder unser Eindruck, dass es vonseiten der Behörden oftmals an Sensibilität für unsere Kinder fehlt und auch an Anerkennung für das, was Pflegefamilien leisten.“

Eine andere Kommunikation

Wie wichtig Anerkennung ist, zeigt eine Begebenheit, von der Käte Wischeropp berichtet. Vor Kurzem musste die Familie in Quarantäne. In dieser Zeit waren die Wischeropps regelmäßig von einer Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes angerufen worden, die sich nach dem Befinden erkundigte. Aufgrund der verschiedenen Namen der Kinder fragte die Frau dezidiert nach und erfuhr so von den Familienverhältnissen.

Zum Schluss des Kontaktes, sagt Käte Wischeropp, dankte die Frau ihr plötzlich, sagte, dass es so wichtig sei, dass es Menschen gäbe, die sich persönlich für andere einsetzen, auch wenn es schwierig wird. „Ich war vollkommen überrascht und dachte nur: Solche Worte würde ich, genau wie andere Pflegeeltern im Landkreis, gern mal vom Jugendamt hören.“

Ein Zuhause für besondere Kinder Wer sich mit dem Gedanken trägt, Pflegekinder aufzunehmen, oder wer bereits Pflegekinder hat und Austausch mit anderen Pflegefamilien sucht, kann sich an den Pflegeelternverein NWM wenden. Kontakt: E-Mail: pe-stammtisch-nwm@gmx.de

Der neue zweite Stellvertreter der Landrätin Kerstin Weiss, Ingo Funk, teilte auf Anfrage der OZ mit, dass er sich, sobald sich die Corona-Lage im Landkreis entspannt habe, mit dem Pflegeelternverein in Verbindung setzen wird.

„Ich habe die allergrößte Achtung für das, was Pflegefamilien leisten, und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir zukünftig Wege finden werden, die Kommunikation zwischen dem Jugendamt und den Pflegeeltern erheblich zu verbessern. Ich bin jedenfalls bereit, zuzuhören und gemeinsam mit meinen Mitarbeitern und den Pflegeeltern nach Lösungen für auftretende Probleme zu suchen.“

