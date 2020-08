Boltenhagen/Wohlenberg

Das zweite heiße Wochenende steht dem Landkreis bevor. Gemeinden und Ordnungsbehörden der Ämter in Nordwestmecklenburg schilderten der Kreisverwaltung und der örtlichen Polizei, dass am vergangenen Wochenende häufig von Touristen besuchte Orte wie Badestrände sehr voll gewesen seien. Unter anderem sollen trotz bestehender Parkverbote sehr viele Fahrzeuge in Strandnähe einfach am Straßenrand abgestellt worden sein. Dadurch wurden Rettungswege blockiert und der fließende Verkehr behindert.

„Die örtlichen Ordnungsämter sind nun angehalten, solche Verstöße verstärkt zu ahnden“, mahnt Kreissprecher Christoph Wohlleben. Hierbei würden sie durch die Polizei unterstützt, die die Streifentätigkeit an diesem Wochenende ebenfalls verstärken.

An Vorschriften zum Küstenschutz halten

Weiterer Kritikpunkt: Die Dünen sind als Liegefläche, zum Grillen oder gar zum Campen genutzt worden. „Das Betreten der Dünen abseits der vorgeschrieben Wege ist verboten und wird von den Ordnungsbehörden mit empfindlichen Bußgeldern verfolgt“, so Wohlleben. Gleiches gelte für das „wilde“ Campen, das meist gegen Naturschutzrecht oder andere Vorschriften verstoße.

„Das gute Wetter lockt viele an unsere schönen Strände. Wir bitten aber alle, Rücksicht auf andere zu nehmen“, erklärt der 1. Stellvertreter der Landrätin, Mathias Diederich. Er appelliert an die Bürger, sich an die Vorschriften zur Verkehrssicherheit und zum Küstenschutz zu halten.

Und: „Bitte achten Sie auf das Abstandsgebot und meiden Sie im eigenen Interesse und zum Schutz Ihrer Mitmenschen große Ansammlungen von Personen. Wir haben in unserem Landkreis so viel schöne Orte, dass wir uns fast überall mit dem derzeit nötigen Abstand begegnen können.“

