Nordwestmecklenburg: Polizei stoppt überladene Holztransporter

Grevesmühlen

Die Autobahnpolizei hat auf der Autobahn 20 im Gebiet des Landkrieses Nordwestmecklenburg mehrere Verstöße von Lkw-Fahrern festgestellt. Unter anderem waren zwei Holztransporter erheblich überladen.

Ein um am Donnerstagvormittag in Wismar überprüfter Holztransporter wies ein Gesamtgewicht von mehr als 47 Tonnen auf und war somit mehr als sieben Tonnen überladen. Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Halter des Fahrzeuges wurde ein Bußgeldverfahren mit einer zu erwartenden Geldbuße von jeweils 570 Euro eingeleitet.

Bei einem gegen 12 Uhr kontrollierten Holztransporter stellten die Polizisten aus Metelsdorf eine Überladung von fast 50 Prozent fest. Der kontrollierte Holztransporter war mit einem Gesamtgewicht von fast 59 Tonnen, also mit 19 Tonnen Überladung unterwegs. In diesem Fall wurden Bußgeldverfahren gegen den Fahrer sowie den Halter, mit zu erwartenden Bußgeldern in Höhe von 1 600 Euro, eingeleitet. Darüber hinaus wurde beiden Fahrzeugkombinationen die Weiterfahrt untersagt und das Holz musste auf weitere Lastwagen umgeladen werden.

Überladene Lkw stellen ein Sicherheitsrisiko für den Fahrer selbst sowie andere Verkehrsteilnehmer dar. Sie werden instabil und auch schwerer zu steuern. Zudem verlängert sich der Bremsweg. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sind unter anderem die Mitarbeiter des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf täglich insbesondere auf den Bundesautobahnen 14 und 20 mit der Überwachung und Kontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs befasst.

Von Malte Behnk