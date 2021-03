Spielende Kinder und verkleidete Erwachsene haben den Bahnverkehr gestört und sich gefährdet. Ein Mann wollte auf der Autobahn zu Fuß bis nach Rostock laufen. Die Polizei in Nordwestmecklenburg hatte einige kuriose Einsätze.

Nordwestmecklenburg: Polizeieinsätze auf Autobahn und am Bahngleis