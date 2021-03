Grevesmühlen

Es war ein Angebot an die Künstlerinnen und Künstler aus Nordwestmecklenburg, von denen viele eine harte Corona-Zeit ohne nennenswerte Einnahmen erleben.

Unter dem Motto „Kunst in Zeiten von Corona“ suchte der Kunst- und Kulturrat Nordwestmecklenburg gemeinsam mit dem Mecklenburgischen Künstlerhaus Schloss Plüschow nach Ideen. Bewerben konnten sich bis Mitte Februar Kunstschaffende aller Genres mit ständigem Wohnsitz in Nordwestmecklenburg.

Ideenwettbewerb des Kunst- und Kulturrats Nordwestmecklenburg in Trägerschaft des Mecklenburgischen Künstlerhauses Schloss Plüschow Quelle: Schloss Plüschow

12 Künstler erhalten Geld

Insgesamt haben sich 12 Künstlerinnen und Künstler beworben, wie Schloss Plüschow jetzt bekanntgab. „Mit freundlicher Unterstützung des Kreises Nordwestmecklenburg ist es möglich, dass alle Beteiligten die Preise von jeweils 800 Euro für die Umsetzung von künstlerischen Projekten erhalten können“, erklärte Miro Zahra, Sprecherin des Kunst- und Kulturrats. „Das ist großartig und stärkt unsere freie Kulturszene in Nordwestmecklenburg, gerade jetzt, wo die Corona-Pandemie die Kunst und Kultur so stark belastet und Künstlerinnen und Künstler in existenzielle Not treibt.“

Hier sind die Namen der Künstlerinnen und Künstler, die einen Preis erhalten: Carmen Blazejewski, Thomas Garling, Tanja Zimmermann, Juliane Laitzsch, Renate U. Schürmeyer, Udo Dettmann, Maria Konschake, Ute Lübbe, Christine Lengtat, Annette Czerny, Karin Schroeder und Regina Zacharski.

Die Ergebnisse der künstlerischen Arbeit aller Preisträgerinnen und Preisträger werden im Rahmen einer Ausstellung, voraussichtlich im Herbst 2021, in der Malzfabrik Grevesmühlen präsentiert.

Von Annett Meinke