Schönberg

Wer tritt bei dieser Sommerhitze in die Pedale? Eine besondere Radlergruppe, die Schönberg erreicht. Kaum angekommen, flüchtet sie in die Schatten der Bäume, die auf dem Kirchplatz stehen. Die Radler haben eine Mission. Sie sind auf einer Mut-Tour in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein unterwegs, um für mehr Offenheit um Umgang mit der Krankheit Depression zu werben. Am Freitag sind sie in Neustrelitz gestartet. Ihr Ziel ist Kiel.

„Die Mut-Tour gibt es seit 2012“, erklärt Andrea Roosch während der Verschnaufpause in Schönberg. Die 54-Jährige aus Bremen ist eine der fünf Radler, die Schönberg in brütender Mittagshitze erreichen. Andrea Roosch berichtet: „Wir haben mit der Hitze zu kämpfen.“ Die Radler trinken sehr viel.

Anzeige

Eine Botschaft der Mut-Tour ist auf einem Wimpel zu lesen: "Depression ist behandelbar." Quelle: Jürgen Lenz

Weitere OZ+ Artikel

Für ausreichend Flüssigkeit sorgt der „Wasserboy“. So nennt Andrea Roosch ihren Mitradler Gerd Krämer. Die Mut-Tourer haben nicht nur Flaschen an den Rädern dabei, sondern auch einen Wassersack, der fünf Liter fasst. „Wir machen viele Pausen“, erzählt Gerd Krämer. Andrea Roosch gewinnt dem Durst auf der Mut-Tour etwas Gutes ab: „Wasser lernt man neu zu schätzen.“

Die Mut-Tourer übernachten in Zelten. „Wir suchen uns Plätze an Seen und Flüssen“, sagt Andrea Roosch. In der Regel sei das möglich.

Lob von Robert-Enke-Stiftung

Die Organisatoren bezeichnen die Mut-Tour als „ Deutschlands erstes Aktionsprogramm, bei dem sich Menschen mit und ohne Erfahrung mit Depression auf Tandems, in Kajaks und beim Wandern durch ganz Deutschland bewegen.“ Das erklärte Ziel: Einmal in einer Gesellschaft leben, in der angst- und schamfrei mit psychischen Erkrankungen umgegangen wird. „Es kann mit ihr gelingen, die gesellschaftliche Enttabuisierung des Themas Depression wieder ein Stück voranzutreiben“, lobt Teresa Enke, Vorstandsvorsitzende der Robert-Enke-Stiftung. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe ist seit 2012 Schirmdame der Mut-Tour. Trägerverein ist die Deutsche Depressionsliga.

Sie soll nicht nur das Thema Depression aus der Tabu-Ecke befreien, sondern neue Wege in der Gesundheitsvorsorge gehen. An Depression erkrankte Fahrer radeln gemeinsam mit Nicht-Betroffenen durch ganz Deutschland. Sie laden unterwegs alle Interessierten ein, auf Tagestouren mitzufahren, sich in frischer Luft zu bewegen und gemeinsam ein Zeichen zu setzen. „In vielen Städten gibt es zudem Informationsstätten von unseren regionalen Bündnissen gegen Depression, die über die Erkrankung aufklären und Info-Material verteilen“, erläutern die Mut-Tourer.

Mut-Tourer übernachteten hinter Museum in Schönberg

In Schönberg sind sie in jedem Jahr. 2018 blieben sie über Nacht in der Stadt. Die Radler übernachteten hinter dem Volkskundemuseum.

In anderen Jahren radelten sechs Frauen und Männer gemeinsam auf drei Tandems. In der Corona-Zeit geht das nicht. Den Mindestabstand auf einem Tandem einhalten? Unmöglich. Deshalb radeln die Mut-Tourer diesmal nicht zu zweit auf einem Tandem, sondern jeder für sich – ausgestattet mit T-Shirts und Plakaten. Damit wollen sie ein starkes Zeichen für mehr Offenheit im Umgang mit psychischen Erkrankungen setzen und zeigen, was auch in Zeiten gesellschaftlicher und gesundheitlicher Einschränkungen alles möglich ist.

Gerd Krämer betont: „Depression ist nicht heilbar, aber man kann lernen, damit umzugehen.“ Wichtig sei zu wissen: Es wird besser. Andrea Roosch erklärt: „Es gibt auch Selbsthilfegruppen, die viel auffangen können. Sie sind zwar kein Ersatz für eine Therapie, aber eine gute Unterstützung.“

Hilfe und Infos in der Region In Schönberg trifft sich die Selbsthilfegruppe „Wege aus der Depression“ alle vier Wochen dienstags ab um 18 Uhr im Katharinenhaus am Kirchplatz. Das nächste Mal kommt sie am 25. August zusammen. Telefonisch erreichbar ist der Gruppenleiter Frank Belde unter 03 88 72 / 58 47 13, per E-Mail unter serotonin@online.de. Eine Anlaufstelle in Grevesmühlen ist der Sozialpsychiatrische Dienst des Landkreises Nordwestmecklenburg in der Malzfabrik, Börzower Weg 3, Telefon 03841/30405324. Bundesweit erreichbar sind die Telefonseelsorge unter 0800/1110111 und das Seeltelefon der Depressionsliga unter 01805/950951.

Womit verpflegen sich die Mut-Tourer? Gerd Krämer antwortet. „Mit einfachen Gerichten: Kartoffeln mit Quark, Pasta mit Tomatensoße, Salat.“ Zum Frühstück gibt’s Müsli mit viel Obst.

Die Radler in Schönberg sind nicht die einzigen Mut-Tourer, die in Mecklenburg unterwegs sind. Am 16. August machen sich Wanderer in der Gegend um Wismar und Schwerin auf den Weg. Als Begleiter haben sie zwei Pferde dabei.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz