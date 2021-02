Grevesmühlen

Wer schon keine Lust mehr auf schlichte Spaziergänge hat, kann ja mal ausprobieren, ob sie in Kombination mit einer „Schatzsuche“ wieder spannender werden. Auch im Landkreis Nordwestmecklenburg haben Geocacher Dinge in Dosen versteckt und auf speziellen Plattformen Hinweise dazu gegeben.

In der Regel gehören zur Beschreibung geographische Koordinaten, die angeben, wo sich der „Schatz“ befindet. Die unterschiedlichen Internetplattformen gibt es mit und ohne Anmeldung.

Eine freie Plattform ist opencaching.de. Dort sind Verstecke im Lenorenwald, am Dassower See bei Pötenitz und in Herrnburg angegeben. Mehr verraten wir mal nicht, damit Sie auch noch etwas suchen müssen.

Von Malte Behnk