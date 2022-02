Nordwestmecklenburg: Schon viele Anmeldungen für Novavax-Impfungen

Wismar

Zwei terminfreie Impfaktionen mit dem neuen Vakzin Novavax werden gerade vom Landkreis Nordwestmecklenburg vorbereitet. Diese finden am 3. und 8. März statt. Bereits seit zwei Wochen konnten sich Personen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, für Impfungen mit dem neu zugelassenen, proteinbasierten Impfstoff registrieren lassen. Bislang haben 110 Personen diese Möglichkeit wahrgenommen und Termine gebucht.

Zweitimpfung nach drei Wochen

Das Land hat nun bekanntgegeben, dass der Impfstoff von Novavax für alle Bürgerinnen und Bürger freigegeben ist. Onlinetool und Callcenter sind entsprechend umgestellt – somit können alle Personen ab 18 Jahren ab sofort einen Termin für eine Novavax-Impfung buchen. Die Anmeldung erfolgt weiter über die Landeshotline unter 0385 / 20 27 11 15 oder über das Onlineportal des Landes unter www.corona-impftermin-mv.de. Die Zweitimpfung ist drei Wochen nach der Erstimpfung vorgesehen.

Zum Auftakt der Novavax-Kampagne gibt es auch zwei Aktionen ohne Termin: Am Freitag, 4. März, von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr im Impfstützpunkt Wismar, Haus 18 auf dem Gelände der Hochschule Wismar (Philipp-Müller-Straße 14). Am Dienstag, 8. März, geht es von 10 bis 18 Uhr in Grevesmühlen weiter im Luise-Reuter-Saal (Kirchplatz 5).

Personen, die an diesen Tagen einen Impftermin gebucht haben, werden vorgezogen. Sie werden gebeten, sich am Eingang zu melden.

Von OZ