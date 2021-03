Nordwestmecklenburg: Schulen startklar für Corona-Selbsttests

Dasssow/Grevesmühlen

Die Schulen in Nordwestmecklenburg stehen in den Startlöchern für den Beginn der Selbsttests für Schüler. Sabine Kurda, Leiterin der Regionalen Schule mit Grundschule Dassow, sagt: „Wir sind in freudiger Erwartung auf die Selbsttests.“ Die Schule bekomme sie voraussichtlich Ende dieser Woche.

Das deckt sich mit einer Angabe des Schweriner Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Es teilt auf Anfrage mit: „Die ersten Tests der Firma AMP werden spätestens am Freitag die Schulen im Landkreis Nordwestmecklenburg erreichen.“ Laut Ministerium sollen alle Schulen im Kreis bis Montag, 22. März, genügend Selbsttests haben, damit sie für alle Schüler und Mitarbeiter bis in der Woche nach Ostern reichen. „Danach soll je nach Bedarf nachgeliefert werden“, kündigt Ministeriumssprecher Henning Lipski an.

Grundschule in Boltenhagen folgt Regeln

Sobald die Testkits geliefert sind, wird auch die Grundschule in Boltenhagen starten, erklärt Schulleiterin Dörthe Zimmermann. Die Lehrer würden den Regelungen des Bildungsministeriums folgen. Demnach erklärten die Pädagogen den Schülern zuerst, wie sie einen Selbsttest machen und beaufsichtigen dann, wie die Kinder den Test durchführen. Getestet werden soll im Klassenverband zu Beginn eines Schultags. Nach Angaben des Bildungsministeriums werden die Tests zunächst einmal wöchentlich in der Schule angeboten.

Sie sind für die Kinder freiwillig und kostenlos. Im Rahmen der Teststrategie des Landes Mecklenburg-Vorpommern bekommen laut Ministerium alle Schüler das Angebot, in jeder Woche, in der sie an mindestens einem Tag in der Schule im Präsenzunterricht sind, einen Selbsttest durchzuführen.

Schulleiterin in Grevesmühlen begrüßt Tests

Andrea Großmann, Leiterin der Grundschule „Am Ploggensee“ in Grevesmühlen, begrüßt es, dass die Selbsttest geliefert werden. Sie sagt, die Lehrer freuen sich, dass Kinder zum Unterricht kommen, aber genauso wichtig sei die Sicherheit der Schüler und Pädagogen.

„Wir sind in freudiger Erwartung auf die Selbsttests“, sagt Sabine Kurda, Leiterin der Regionalen Schule mit Grundschule Dassow. Quelle: Frauke Smidt

Die Schüler müssen zahlreiche Schritte beachten. Bei den Produkten des Herstellers AMP müssen sie zuerst einen Tupfer rund zwei Zentimeter tief beide Nasenlöcher einführen und dann fünf bis zehnmal rotierend über die Nasenwand streichen. Danach wird der Tupfer mit Probenmaterial in ein Röhrchen gesteckt und dort eine Minute belassen. Anschließend muss der Schüler das Röhrchen mit den Fingerspitzen zusammendrücken, den Tupfer herausziehen und in einen Entsorgungsbeutel gegeben. Die letzten Schritte: Das Röhrchen verschließen, die Schraubabdeckung der Tropferspitze entfernen, die Testkassette aus dem Folienbeutel nehmen und auf eine saubere Fläche legen und schließlich vier Tropfen der Probenlösung in eine Vertiefung der Testkassette auftragen. Das Ergebnis wird nach 15 Minuten angezeigt.

Das Bildungsministeriums hat eine ausführliche Anleitung für die Selbsttests ins Internet gestellt. Sie kann abgerufen werden unter der Adresse https://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=1633677

Schule gibt Brief des Bildungsministeriums weiter

Wie viele andere Bildungsstätten auch, hat die Regionale Schule mit Grundschule Dassow einen Brief des Ministeriums an die Eltern weitergegeben. Darin heißt es: „Sollten Sie Fragen zu den Tests haben, können Sie sich gerne an die Hotline im Bildungsministerium unter der Telefonnummer 0385/5887174 wenden.“

Bei einem positiven Testergebnis muss das Kind sofort von den Mitschülern getrennt werden. Die Schule informiert dann die Eltern. Sie haben dafür zu sorgen, dass das Kind abgeholt wird. Endgültig festgestellt kann eine Infektion aber erst mit einem aufwendigeren PCR-Test beim Hausarzt. Bis das Ergebnis feststeht, muss das Kind in Quarantäne bleiben.

Malteser-Hilfsdienst testet Lehrer in Dassow

Sabine Kurda findet es gut, dass Mitarbeiter des Malteser-Hilfsdienstes Wismar den Lehrern in Dassow und Selmsdorf bereits wöchentlich Tests anbieten. „Wir kommen jede Woche hierher“, erläutert Andreas Posingies. Auch Lehrer in Schönberg und Bewohner von Pflegeheimen in Nordwestmecklenburg und Lübeck würden getestet.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Tests der Malteser wird mit einer Probe aus den Schleimhäuten der Atemwege nachgewiesen, ob Erreger vorhanden sind oder nicht. Nur ausgebildetes Personal kann dieses Verfahren anwenden.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz