Grevesmühlen/Klütz/Schönberg

Die Bundes – und Landtagswahlen 2021 sind Geschichte, die Stimmen längst ausgezählt. Wie lange es noch dauern wird, bis klar wird, wer Deutschland regieren wird und mit wem, ist noch nicht raus.

Auch wenn in Mecklenburg-Vorpommern seit Sonntagabend bereits ganz klar ist, wer in den kommenden Jahren den Hut aufhat, auch hier bleibt abzuwarten, welche Koalition künftig die Geschicke des Landes unter Führung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesigs (SPD) bestimmen wird.

Die Bürgermeister von Grevesmühlen, Stepenitztal, Upahl, Lüdersdorf, Selmsdorf und Boltenhagen ziehen ihre persönlichen Rückschlüsse zur Landtagswahl.

Grevesmühlen: Linke stärker als im Landesdurchschnitt

Der Grevesmühlener Bürgermeister Lars Prahler würde sich freuen, wenn es in MV zu einer Fortführung der Koalition zwischen SPD und CDU käme. „Ich war mit der bisherigen Konstellation sehr zufrieden.“

Prahler findet die Ergebnisse der Bundes- und Landtagswahl insgesamt nicht überraschend. „Es ist genauso gekommen, wie es die dynamischen Umfragen im Vorfeld ermittelt haben.“ Letztlich, ist er sich sicher, haben die Leute die Kandidaten gewählt, denen sie zutrauen, MV und Deutschland gut in die Zukunft zu führen. „Da war diesmal nicht viel Kalkül oder Protest im Spiel.“

Dass die Partei Die Linke in Grevesmühlen relativ stark mit 18,5 Prozent bei den Erststimmen und 12, 7 bei den Zweitstimmen abschnitt, lag, so Prahler, an der in der Stadt bekannten und beliebten Spitzenkandidatin der Partei, Simone Oldenburg.

Stepenitztal: Schwäche der CDU – Stärke der AfD

Bürgermeister Peter Koth (CDU) regiert die größte Gemeinde im Amt Grevesmühlen-Land. Insgesamt 1409 Wahlberechtigte leben dort. Auch in Stepenitztal, wie fast überall in MV hat die SPD für das Land das beste Ergebnis eingefahren. Das gute Ergebnis, das die AfD in seiner Gemeinde erzielt hat, macht Peter Koth nachdenklich. „Das hat mich ehrlich überrascht.“

Der Bürgermeister von Stepenitztal ist der Ansicht, dass die AfD auch von der Schwäche der CDU im Land profitiert hat. „Das müssen wir uns genau anschauen.“ Trotz des schlechten Ergebnisses seiner Partei, hofft Peter Koth auf eine Beteiligung an der Landesregierung. „Die CDU könnte innerhalb einer Regierung das Land besser mitgestalten und auch ihr Profil wieder neu schärfen.“

Upahl: Ins Gespräch mit Nichtwählern kommen

Von 1302 Wahlberechtigten der Gemeinde Upahl nahmen 624 direkt am Wahltag das Recht zu wählen wahr. Briefwähler können für Gemeinden nicht genau ermittelt werden. Sie werden lediglich auf Amtsebene ausgewertet.

Steve Springer, der für die Wählergemeinschaft Upahl als Bürgermeister die Geschicke seiner Gemeinde leitet, findet es wichtig, sich mit Nichtwählern und Nichtwählerinnen auseinanderzusetzen. „Das sind nicht irgendwelche Leute, irgendwo, die man nicht kennt, wie zum Beispiel in großen Städten. Diese Nichtwähler, das sind unsere Nachbarn, Freunde, Familie.“

Dass Menschen sich extremen Parteien zuwenden oder auch gänzlich von der Politik abwenden, so Springer, hänge immer öfter auch mit den Nachrichten in den sozialen Netzwerke zusammen. „Da werden so viele Horrorgeschichten verbreitet, so viel Unwahrheiten, in denen sich Menschen leicht verirren können.“ Aufklärung könne, wenn überhaupt, oft nur im persönlichen Gespräch passieren.

In Upahl erhielten auch die NPD und Die Basis Stimmen, ebenso wie einige Stimmen auch auf die Tierschutzpartei, Tierschutz hier!, DKP, Piraten, Gesundheitsforschung, Unabhängige und Bündnis C (Christen für Deutschland) entfielen.

Selmsdorf: Viele Stimmen für SPD und AfD

In Selmsdorf freut sich Bürgermeister Marcus Kreft (SPD) über ein „super Ergebnis“ seiner Partei in der Gemeinde. Sie erreichte hier bei den Zweitstimmen ohne Briefwahl 45,3 Prozent. „Wir liegen damit deutlich über dem Schnitt“, sagt Kreft.

Betroffen mache ihn dagegen das Ergebnis der AfD mit 18,6 Prozent bei den Zweitstimmen für die Landesliste, bei den Erststimmen 20,9 Prozent. Im Landesschnitt kam die AfD auf 16,7 Prozent. Warum es ist Selmsdorf mehr sind, das kann sich der Bürgermeister nach eigenem Bekunden nicht erklären, zumal es in seiner Gemeinde so gut wie keine Arbeitslosigkeit geben. Marcus Kreft vermutet Protestwähler hinter dem überdurchschnittlichen Ergebnis, „vielleicht auch Impfgegner.“

Vorarbeiten fürs Auszählen der Stimmen ab 18 Uhr: Wahlhelfer in Schönberg beginnen um 15.15 Uhr mit dem Sortieren der Kuverts für die Briefwahl. In den Umschlägen liegen je ein Wahlschein und das verschlossene Kuvert mit dem Stimmzettel. Quelle: Jürgen Lenz

Lüdersdorf: CDU-Bürgermeister enttäuscht vom Ergebnis

Erhard Huzel, CDU-Bürgermeister in Lüdersdorf, bedauert: „Insgesamt ist das Ergebnis für uns enttäuscht.“ Die Christdemokraten bekamen in seiner Gemeinde bei den Erststimmen etwas mehr stimmen als im Landesdurchschnitt, bei den Zweitstimmen etwas weniger. Huzel meint: „Der Hype um Manuela Schwesig hat sich auch in dem Ergebnis hier niedergeschlagen.“ Die Wahl-Stimmung habe nicht mit der Arbeit vor Ort zu tun. Der Lüdersdorfer Bürgermeister erklärt: „Wir versuchen in der Gemeindepolitik ordentlich und solide weiterzuarbeiten.“

Boltenhagen: Grün hat es schwer in MV

Dass es den Grünen in MV nicht gelungen ist, ähnlich hoch wie die Grünen bei der Bundestagswahl zu punkten, sagt Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki, hätte verschiedene Gründe. „Unter anderem hängt es mit der Infrastruktur in ländlichen Gegenden zusammen. Man müsste, um Vorurteile abzubauen, bei Menschen, die in den Grünen nur eine ’Verbotspartei’ sehen, sehr aufwendigen Wahlkampf betreiben, quasi von Dorf zu Dorf, von Haustür zu Haustür ziehen, um im persönlichen Gespräch Verbindung zu schaffen.“

Dafür, so Wardecki, fehlten den Grünen in MV jedoch die Leute und das Geld. Dennoch ist der Bürgermeister froh, dass die Grünen die Fünf-Prozent-Hürde geknackt und es in den Landtag geschafft haben. „Ein Anfang, auf den wir jetzt alle gemeinsam aufbauen müssen.“ Zuversichtlich stimme ihn auch, dass die Zahl der Mitgliederzahl bei den Grünen in MV in den letzten Jahren enorm gestiegen sei.

Von Annett Meinke und Jürgen Lenz