Bis Montagnachmittag wurden dem Gesundheitsamt im Landkreis Nordwestmecklenburg sechs neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Außerdem ist die Zahl der Todesfälle um zwei auf 20 gestiegen.

Keine der neu infizierten Personen war bereits als Kontaktperson der Kategorie 1 geführt, es handelt sich also um jeweils neue Kontaktketten. Unter ihnen sind insgesamt vier Personen, die in medizinischen Einrichtungen außerhalb des Landkreises arbeiten. Mit den Einrichtungen wurde Kontakt aufgenommen.

Zahl der Verstorbenen steigt auf 20

Damit sind derzeit 73 Einwohner mit einer Infektion in Quarantäne. Insgesamt befinden sich 374 Personen in Quarantäne. 1067 Nordwestmecklenburger haben eine Corona-Infektion inzwischen überstanden.

Am Montag mussten aber auch wieder zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid19 an das LAGUS gemeldet werden. Damit erhöht sich die Anzahl der Toten seit Pandemiebeginn auf 20. Eine Person die bereits seit längerem positiv war, verstarb in einem Pflegeheim in Wismar. Eine zweite wies erst am Montag einen positiven Test auf und verstarb am selben Tag nach Einlieferung in das Krankenhaus in Grevesmühlen.

