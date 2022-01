Nordwestmecklenburg: Sieben-Tage-Inzidenz jetzt über 1000

Wismar

Die 1000er-Marke ist überschritten. Mit 305 neuen Corona-Fällen am Donnerstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Nordwestmecklenburg bei nun 1072,3. Das ist der höchste Wert in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist deutlich höher als in den anderen Kreisen und kreisfreien Städten. Die Corona-Warnampel bleibt aber auf Gelb stehen. Das liegt an der relativ niedrigen Hospitalisierungsinzidenz, also an der Anzahl der Menschen, die mit schweren Verläufen im Krankenhaus intensiv behandelt werden müssen. Kultur- und Freizeiteinrichtungen dürfen weiterhin geöffnet bleiben.

Die dritte Corona-Januar-Woche im Landkreis sieht bislang so aus: Nach 45 neuen Infektionen am Montag, gab es am Dienstag eine extreme Steigerung auf 591 Fälle. Am Mittwoch sank die Zahl auf 358 und am Donnerstag weiter auf 305. Die meisten Menschen infizieren sich in Wismar, der bevölkerungsreichsten Stadt des Landkreises.

Von OZ