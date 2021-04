Corona - Unterricht in Nordwestmecklenburg: So läuft es in den Schulen ab Donnerstag

Der Inzidenzwert in Nordwestmecklenburg liegt bis auf eine Ausnahme seit Tagen über der 100-er Marke. Doch was bedeutet das für den Start der Schulen nach den Osterferien? Der Landkreis hat die aktuellen Regelungen für den Start am Donnerstag bekannt gegeben.