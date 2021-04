Insgesamt 161 neue Corona-Fälle gab es in der Woche vor Ostern in Nordwestmecklenburg. Keinen einzigen Fall gab es in Grevesmühlen, 72 in Wismar. Wie sich die übrigen Fälle verteilen, das lesen Sie hier. Der Landkreis hat zudem den nächsten Termin für einen Impftag für Freiwillige bekannt gegeben.