Nordwestmecklenburg: So werden Einheimische ihren Grünschnitt los

Selmsdorf/Grevesmühlen

Stau in Selmsdorf: Autos stehen Schlange auf dem Gelände des Bauhofs. Einwohner der Gemeinde können hier wieder Grünschnitt und Äste abgeben. Selmsdorf ist eine von 18 Kommunen im Schönberger Land, die ihren Bürgern diesen Service bis November kostenlos anbieten. Die Nachfrage ist groß. Der Selmsdorfer Gemeindearbeiter Jan Mielczarek berichtet: „Im Schnitt kommen zwischen 30 und 40 Leute.“

Die Selmsdorferin Bianka Kramer ist an diesem Tag mit Säcken voller Moos und Grünschnitt zum Bauhof gefahren. Die 39-Jährige freut sich über das Angebot der Gemeinde, denn: „Die Biotonne reicht nicht aus.“ Seit acht Jahren wohnt Bianka Kramer mit ihrer Familie in einem Eigenheim in Selmsdorf. Zum Kompostieren fehlt auf dem Grundstück der Platz.

Grünschnittannahme ist gut für die Umwelt

So geht es auch vielen Einwohnern von Dassow, sagt Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD). Sie meint: „Die Grünschnittannahme hat auch ökologische Aspekte.“ Seitdem Dassow den Service anbietet, lande weniger Grünschnitt in der Natur und: „Es wird wesentlich weniger im März und Oktober verbrannt.“

Die Kosten für die Entsorgung muss die Stadt nicht allein tragen. Der Landkreis Nordwestmecklenburg zahlt 1,50 Euro pro Einwohner einer Kommune. Damit kommt allerdings keine Gemeinde hin. Die Kommunen tragen einen Großteil.

Zuschuss des Kreises reicht bei weitem nicht

Das bestätigt der Selmsdorfer Bürgermeister Marcus Kreft (SPD). Er sagt: „Der Zuschuss des Landkreises reicht bei weitem nicht.“ Die Kosten für die Gemeinde belaufen sich nach Krefts Auskunft auf rund 17 000 Euro pro Jahr. „Es ist eine freiwillige Leistung“, erläutert der Selmsdorfer Bürgermeister. Die Nachfrage sei sehr groß.

In Boltenhagen brauchen Einwohner eine Berechtigungskarte, damit ihr Grünschnitt angenommen wird. Quelle: Kurverwaltung Boltenhagen

Deshalb bietet Selmsdorf die Grünschnittannahme seit dem vorigen Jahr nicht nur alle 14 Tage sonnabends an, sondern zusätzlich jede Woche am Mittwoch. „Vorwiegend Rentner nehmen den Mittwochtermin wahr“, erläutert Kreft. Sonnabends fahren vor allem Berufstätige zum Bauhof am Forstweg.

Ortsfremde unerwünscht

Im Schönberger Land ist die kostenlose Annahme von Grünschnitt und Ästen ein exklusiver Service von Selmsdorf, Dassow und Lüdersdorf für die eigenen Einwohner. Die drei Bürgermeister informieren in einer gemeinsamen Erklärung: „Den Einwohnern der Stadt Schönberg sowie der Gemeinden Grieben, Siemz-Niendorf, Menzendorf und Roduchelstorf ist es nicht gestattet, ihren Grünschnitt in den Nachbargemeinden Lüdersdorf, Selmsdorf sowie der Stadt Dassow abzugeben.“ Alternativ gebe es die Möglichkeit, den privaten Grünschnitt entweder über die braune Tonne zu entsorgen oder im Recyclingspark in Neu Degtow.

Private Annahmestellen Der Landkreishat mit zwei Firmen Vereinbarungen zur Annahme von Grünschnitt gegen Zahlung eines Entgelts abgeschlossen. Abgegeben werden kann der Bioabfall im Recyclingpark der GER Umweltschutz GmbH, An der B 105 in Neu Degtow, von Montag bis Freitag 6 bis 17 Uhr sowie an Sonnabenden von 7 bis 11 Uhr. Telefon: 03881/711205. Die Gollan Recycling GmbH, Theodor-Körner-Weg 1 in Rosenhagen, nimmt ebenfalls gegen Gebühr Grünschnitt an: Montag bis Freitag 7 bis 17 Uhr. Telefon 038874/3100.

In allen drei Kommunen im Schönberger Land sollen die Anlieferer ihren Personalausweis mitbringen, damit die Gemeindearbeiter im Zweifelsfall den Wohnort überprüfen können. Nötig ist das aber selten. „Ich kenne die Leute schon alle“, sagt Jan Mielczarek. Nach seiner Auskunft kommt es kaum vor, dass ein Auswärtiger auf dem Bauhof vorfährt.

Die Öffnungszeiten im Schönberger Land: In Herrnburg nimmt die Gemeinde Lüdersdorf bis November jeden ersten Mittwoch im Monat Grünschnitt an. Einheimische können diesen von 8 bis 17 Uhr nahe dem Kreisverkehr am Staunsfeld abgeben. In der Stadt Dassow ist das jeden zweiten Mittwoch im Monat ohne Uhrzeitbegrenzung an einem Sammelplatz unweit des ehemaligen Schwimmbades möglich. Die Gemeinde Selmsdorf bietet ihren Einwohnern zwei Termine auf dem Bauhof am Forstweg an: jeden Mittwoch von 9.30 bis 10.30 Uhr und ab dem 24. April alle 14 Tage sonnabends von 9 bis 11 Uhr.

Grünschnittkarte für alle Einheimischen

Eine Grünschnittannahmestelle in Klütz öffnet bis 30. November jeden Sonnabend von 10 bis 12 Uhr auf dem Bauhofgelände, Lübecker Straße 20. Bürgermeister Jürgen Mevius (UWG) erläutert: Da die Stadt Klütz für die Grünschnittannahme pro Einwohner vom Landkreis den bereits oben erwähnten Zuschuss von 1,50 Euro bekommt, soll sie auch nur von Bürgern der Stadt und der elf Ortsteile genutzt werden. Die Einheimischen bekommen eine kostenlose Grünschnittkarte. Dazu müssen sie ihren Personalausweis vorlegen.

In Boltenhagen dürfen Bürger der Gemeinde ihren Grünschnitt auf dem Bauhofgelände in Tarnewitz abgeben. Das gilt auch für diejenigen, die zwar nicht in der Kommune wohnen, dort aber ein Grundstück nutzen. Die Öffnungszeiten dort: bis Ende November jeden Mittwoch von 13 bis 18 Uhr und jeden zweiten Sonnabend einer geraden Kalenderwoche von 9 bis 13 Uhr.

In Rehna öffnet eine Annahmestelle mittwochs von 17 bis 19 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr in der Bülower Straße 65, in Schlagsdorf sogar ganzjährig montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 16.30 Uhr in der Neuen Straße 10. In beiden Annahmestellen sind die Einwohner aller Kommunen im Amt Rehna willkommen.

Grevesmühlener Stadtvertretung gegen Grünschnittannahme

Laut Informationen der Kreisverwaltung bieten 18 Städte und Gemeinden in Nordwestmecklenburg eine Grünschnittannahme. Zu ihnen gehören auch Kommunen in den Ämtern Neukloster/Warin, Lützow-Lübstorf und Gadebusch. Grevesmühlen bietet den Service für die Bürger nicht. Im Juni 2020 scheiterte die SPD-Fraktion zum wiederholten Mal mit ihrem Antrag. Bürgermeister Lars Prahler rechnete vor: Werde die Entsorgung mit einer von der Kommune betriebenen Anlage für die Bürger kostenlos, würde der städtische Haushalt mit mehr als 100 000 Euro pro Jahr belastet. „Die Bürger würden den Grünschnitt zu uns fahren und der Bauhof ihn dann anschließend zu GER oder einem anderen Unternehmen bringen“, verdeutlicht Lars Prahler. Viel Sinn sehe er darin nicht.

Einige Regeln gelten für jede Grünschnittannahme in Nordwestmecklenburg. Die Einwohner dürfen nur privaten Grünschnitt abgeben, nicht aber den von gewerblich genutzten Grundstücken. Angenommen wird auch nur kompostierfähiges Material, wie Grünschnitt, Laub, Strauchwerk und Äste, die maximal einen Meter lang und fünf Zentimeter dick sind.

Von Jürgen Lenz