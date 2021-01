Nordwestmecklenburg: Sprunghafter Anstieg der Corona-Infektionen nach Silvester

Wismar

Nach den Feiertagen verzeichnet das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg am Dienstag einen sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen durch das Coronavirus: 46 neue Fälle. Aktuell befinden sich damit 143 Menschen im Nordwestkreis mit einer Covid-19-Infektion in Quarantäne, insgesamt in Quarantäne sind 521 Menschen.

Der Inzidenzwert von 58,5 liegt in Nordwestmecklenburg allerdings immer noch weit unter dem Landesdurchschnitt von 96,4. Der bundesweite Durchschnitt liegt am Dienstag bei 135. „Trotz der heute hohen Fallzahl ist die Inzidenz in Nordwestmecklenburg heute nur um 0,7 gestiegen, weil die letzte Spitze von 45 Neuinfektionen am 29. Dezember zeitgleich aus dem Berechnungszeitraum fiel“, heißt es aus der Kreisverwaltung in Wismar. Die Entwicklung in der ersten normalen Arbeitswoche nach dem Jahreswechsel bleibe demnach abzuwarten.

Anzeige

Laut Landesgesundheitsamt weisen sowohl der Nachbarkreis Ludwigslust-Parchim mit 126 als auch die Mecklenburgische Seenplatte mit 148 neuen Fällen an einem Tag die höchsten Zuwächse in Mecklenburg-Vorpommern auf.

18 der 46 neuen Fälle waren bereits als Kontaktpersonen in Quarantäne – Ansteckungen habe es überwiegend innerhalb der Familien gegeben. „Dies spielt derzeit im gesamten Infektionsgeschehen eine prominente Rolle – das heutige Fallgeschehen ist weitgehend vier familiären Clustern von vier, fünf und sieben Fällen zuzuordnen“, heißt es.

Die Imfpungen im Nordwestmecklenburg gehen laut Kreisverwaltung in diesen Tagen weiter. Am Montag war eine zweite Lieferung mit 975 Impfdosen eingetroffen.

Von mikro