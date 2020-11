Grevesmühlen

Der stellvertretende Landrat von Nordwestmecklenburg und Leiter des Fachbereiches Ordnung und Sicherheit, Mathias Diederich ( CDU), stand im Visier der Staatsanwaltschaft. Hintergrund waren Ermittlungen wegen Fahrerflucht. Seit wenigen Tagen hat er seine Fahrerlaubnis zurück.

„Die Ermittlungen wurden eingestellt, der Vorwurf hat sich nicht bestätigt“, so Diederich. Auslöser war ein Vorfall vor knapp fünf Monaten, ein Autofahrer hatte Diederich angezeigt, weil der ihn in seinem Dienstwagen, einem silbernen Audi A 4 auf einer Autobahn in Schleswig-Holstein geschnitten haben soll.

Anzeige

Daraufhin musste der Fahrer nach eigenen Angaben ausweichen, er fuhr gegen die Leitplanke, Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden betrug etwas mehr als 2000 Euro. „Ich habe von diesem Vorfall nichts mitbekommen“, so Mathias Diederich.

Landrätin und vertraute Personen über den Vorfall informiert

Noch am selben Tag sei er von der Polizei gestoppt worden, die ihn über den Unfall informierten und seine Personalien aufnahmen, so Diederich. Dann hörte er eine Weile nichts mehr. Bis die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrerflucht einleitete und ein Gericht vor einigen Wochen den vorläufigen Entzug der Fahrerlaubnis anordnete.

Wie das CDU-Mitglied jetzt erklärte, habe er daraufhin sowohl die Landrätin als auch einen kleinen Kreis vertrauter Personen, darunter auch führende CDU-Mitglieder und den Kreistagspräsidenten, über den Sachverhalt informiert.

Mit Bus und Bahn zum Dienst nach Grevesmühlen

Die Kreisverwaltung in Grevesmühlen. Quelle: Archiv

Zu seiner Dienststelle in Grevesmühlen kam der Schweriner in den nächsten Wochen mit Bus und Bahn, der Dienstwagen der Kreisverwaltung blieb stehen. Einen Fahrer habe er in dieser Zeit nicht beschäftigt. „Ich habe inzwischen einen sehr guten Einblick in den öffentlichen Personennahverkehr in Schwerin und Nordwestmecklenburg“, so Mathias Diederich.

Damit war für ihn die Sache, zumindest was die Kommunikation in der Kreisverwaltung, erledigt. Dass der Fakt, dass der stellvertretende Landrat aufgrund von laufenden Ermittlungen seine Fahrerlaubnis eingebüßt hat, für Gesprächsstoff sorgen würde, damit habe er durchaus gerechnet. Dass mit einem anonymen Brief an die OSTSEE-ZEITUNG die Sache dann allerdings öffentlich gemacht wurde, habe ihn jedoch sehr verwundert.

Ermittlungsverfahren eingestellt

„Das ist nicht mein Stil, so gehe ich mit solchen Sachen nicht um“, sagte das CDU-Mitglied, dessen Name als Kandidat für die kommende Landratswahl seit Monaten gehandelt wird. Ob das Ermittlungsverfahren dazu geführt habe, dass die CDU Nordwestmecklenburg im Gegensatz zu den anderen Parteien bis dato keinen Kandidaten benannt hat? Dazu könne er keine Aussage machen.

Nur soviel: „Man kann nicht sagen, dass ein laufendes Verfahren darauf keinen Einfluss hätte.“ Um so erleichterter sei er jetzt angesichts der Einstellung des Ermittlungsverfahrens. „Ich warte noch auf die schriftliche Bestätigung, aber ich habe meine Fahrerlaubnis zurück und damit ist das Verfahren aus meiner Sicht beendet.“

„Ich habe den Unfall nicht wahrgenommen“

Ob es möglicherweise vonseiten des Unfallopfers Forderungen an die Versicherung geben werde, dazu gebe es derzeit keine Erkenntnisse. Denn unabhängig vom Ausgang der strafrechtlichen Ermittlungen, die Versicherungen agieren separat. „Wenn ich den Unfall verursacht haben sollte, dann tut es mir leid“, so Diederich. „Aber ich habe ihn nicht wahrgenommen.“

Kontakt zum Unfallopfer habe er nach eigenen Angaben nicht. Lediglich Diederichs Anwalt habe Akteneinsicht genommen und kenne die Daten des betroffenen Fahrers.

Lesen Sie auch

Von Michael Prochnow