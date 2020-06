Grevesmühlen

Die Wahl von Ingo Funk zum 2. Stellvertreter von Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) war fehlerhaft und muss wiederholt werden. Die Stimmzettel seien nach Ansicht des Innenministeriums nicht richtig vorbereitet worden.

Die Vorsitzenden der Fraktionen im Kreistag von Nordwestmecklenburg haben sich mit dem Kreistagspräsidenten darüber verständigt, in der Kreistagssitzung am 18. Juni die Wahl zu wiederholen. In der Sitzung des Kreistages am 7. Mai war Ingo Funk im ersten Wahlgang von 42 Kreistagsmitgliedern gewählt worden. Erforderlich wären 31 Stimmen gewesen.

Nur Ja-Feld auf dem Stimmzettel

In einem jetzt beim Landkreis eingegangenen Schreiben hatte das Innenministerium zwar erklärt, dass für den Kandidaten die Wählbarkeitsvoraussetzungen, insbesondere die für das Amt eines Beigeordneten erforderliche Eignung, Befähigung und Sachkunde, vorgelegen hätten. Allerdings sei nach Auffassung des Innenministeriums die Wahl nicht fehlerfrei durchgeführt worden, weshalb angeregt wurde, die Wahl zu wiederholen.

Gerügt hatte das Innenministerium den verwendeten Stimmzettel, welcher nur ein Ja-Feld aber kein Nein-Feld enthielt. Obwohl seitens der Vorsitzenden der Wahlkommission bei der damaligen Abstimmung erklärt wurde, dass ein Kreuz neben dem Namen des Bewerbers als ein Ja und das Nichtankreuzen als ein Nein gewertet werde, reichte dies nach der Aussage des Innenministeriums nicht.

„In einer Telefonkonferenz waren sich die Fraktionsvorsitzenden mit dem Kreistagspräsidenten einig, den Hinweisen des Innenministeriums zu folgen und den Wahlgang zu wiederholen“, erklärte der 1. Stellvertreter der Landrätin Mathias Diederich. Komme in der Kreistagssitzung am 18. Junidann eine Wahl ordnungsgemäß zustande, bestehe die Chance, dass der oder die neue Beigeordnete wie geplant zum 1. Juli die Verwaltungsleitung im Landkreis unterstützen könne.

Von Michael Prochnow