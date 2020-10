Grevesmühlen

Die sogenannte Brandschutzbedarfsermittlung sorgt für Diskussionen im Landkreis Nordwestmecklenburg. Seit Monaten sind Experten, in der Regel Brandschutzingenieure, dabei, in den einzelnen Städten und Gemeinden zu ermitteln, wie die Feuerwehr personell und vor allem technisch ausgerüstet sein muss, um im Notfall auf alle Fälle vorbereitet zu sein.

Mittlerweile liegen die ersten Gutachten vor. Und schon gibt es Streit. Denn die Wunschlisten der Feuerwehren sind lang und teuer. Nun sorgt auch noch die Aufforderung der Kreisverwaltung für Verwirrung. Denn die Behörde hat die Kommunen aufgefordert, Förderanträge für Fahrzeuge und Ausrüstung zu stellen. Doch zwischen dem, was die Bedarfsplanung ergeben hat, und dem, was der Landkreis zu fördern bereit ist, klafft eine Lücke. Eine ziemlich große sogar, wie das Beispiel der Gemeinde Gägelow zeigt.

Ein HLF 10 statt eines LF 20

Denn die Großgemeinde vor den Toren der Hansestadt Wismar gehört zum Amt Grevesmühlen-Land. Weil Gägelow über mehrgeschossige Wohnhäuser, etliche Industriebauten, Landwirtschaftsgebäude und nicht zuletzt mit dem MEZ über ein großes Einkaufszentrum verfügt, hat die Bedarfsplanung ergeben, dass eine Leiter auf einem Feuerwehrfahrzeug mehr als notwendig sei.

Fahrzeug HLF 10. Quelle: Archiv

Also sei ein LF 20 (Löschgruppenfahrzeug mit 2000 Liter Löschwasser Fassungsvermögen und einer montierten Leiter) genau das richtige Fahrzeug. So stand es in den Unterlagen der Experten, und so wollen es auch die Gemeindevertreter für ihre Feuerwehr bestellen.

Doch das sieht der Landkreis anders. Dort ist man der Meinung, dass ein HLF 10 (Hilfeleistungslöschfahrzeug mit 1000 Litern Fassungsvermögen und einer nachrüstbaren Leiter) völlig ausreiche. Der Unterschied zwischen beiden Fahrzeuge ist nicht nur die Ausstattung, sondern vor allem der Preis. Mehrere Zehntausend Euro trennen beide Autos beim Anschaffungspreis. Rund 400 000 Euro kostet ein HLF 10 mit etwas Ausstattung, mehr als eine halbe Million sind für ein LF 20 fällig.

Förderung nur, wenn das „kleine“ Fahrzeug bestellt wird

„Der Landkreis hat uns mitgeteilt, dass wir nur dann eine Förderung bekommen, wenn wir ein HLF 10 bestellen. Andernfalls gibt es kein Geld. Daraufhin habe ich in Schwerin beim Innenministerium nachgefragt, ob das stimme“, so Simone Oldenburg, Gemeindevertreterin in Gägelow und Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag. „Und es stimmt nicht. Wenn die Bedarfsplanung von einem LF 20 ausgeht, dann ist das auch förderfähig.“

Simone Oldenburg, Linken-Fraktionschefin im Landtag und Mitglied im Kreistag NWM, kritisiert das Vorgehen der Kreisverwaltung. Quelle: Michael Prochnow

Gägelows Bürgermeister Friedel Helms-Ferlemann betonte in diesem Zusammenhang, dass die Gemeindevertretung unabhängig vom Ausgang der Auseinandersetzung mit dem Kreis beschlossen habe, dass die örtliche Feuerwehr eine Drehleiter bekommen werde. Die finanziellen Mittel dafür werde die Gemeinde aufbringen.

Rückendeckung bekommen die Gägelower von Peter Koth, Bürgermeister der Gemeinde Stepenitztal, ebenfalls aus dem Amt Grevesmühlen Land. Auch er sei überrascht worden von der plötzlichen Aufforderung des Landkreises, Förderanträge zu stellen. „Es ist schon ziemlich kurios, wie mit den Gemeinden und den Feuerwehren umgegangen wird“, erklärte er im Zusammenhang mit den Aussagen aus der Malzfabrik. „Wir haben jetzt die Förderanträge gestellt, um überhaupt im Boot zu bleiben.“

Fruchtlose Gespräche zwischen Verwaltung und Landkreis

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler hatte in einem mehrstündigen Gespräch mit der Kreisverwaltung versucht herauszufinden, warum der Landkreis plötzlich die Gemeinde auffordert, Förderanträge zu stellen. „So wirklich weitergekommen sind wir dabei nicht.“ Zumal Gägelow nicht die einzige Kommune sei, wo Nachfrage und Angebot in Sachen Fördermittel auseinanderklaffen.

Florian Haug, Landkreis Nordwestmecklenburg: „Für die Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde Gägelow reicht anstelle eines LF 20 auch ein HLF 10.“ Quelle: Archiv

Vonseiten des Landkreises allerdings sieht man kein Problem. Wie Florian Haug, unter anderem zuständig für den Bereich der Feuerwehren beim Landkreis, über die Pressestelle mitteilen lässt, sind „in einem bereits vor einigen Tagen geführten Gespräch mit der Amtsverwaltung und dem mit der Brandschutzbedarfsplanung beauftragten Planer alle Beteiligten übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde anstelle eines LF 20 auch ein HLF 10 ausreicht.“ Das sehen die Gägelower jedoch völlig anders.

Ob sie eine Chance haben, die Fördermittel für das größere Fahrzeug zu bekommen, steht jedoch in den Sternen. Denn nach Ansicht des Landkreises habe das Gespräch mit dem zuständigen Planer ergeben, dass das kleinere Fahrzeug, das HLF 10 nämlich, mit einer dreiteiligen Schiebeleiter erweitert werden könne. „Die Entscheidung, ob sie der so geänderten Empfehlung des Planers und auch den Hinweisen des Landkreises folgt, obliegt der Gemeinde selbst.“ Die Ausreichung von eigenen Fördermitteln des Landkreises hängt davon ab, dass die konkrete Beschaffung auch als notwendig festgestellt wird.

Von Michael Prochnow