Grevesmühlen

Kurz und förmlich verlief die Ernennung des neuen Landrats des Landkreises Nordwestmecklenburg während der Kreistagssitzung in Grevesmühlen. Doch es war nicht die bisherige Landrätin Kerstin Weiss (SPD), die ihrem Nachfolger Tino Schomann (CDU) den Amtseid abnahm und ihm die Ernennungsurkunde übergab. Sie war nicht bei der Kreistagssitzung anwesend.

Vize-Landrat übernimmt Ernennung

Stattdessen übernahm ihr Stellvertreter, Matthias Diederich (CDU), die Ernennung und reichte den Staffelstab weiter. Tino Schomann bedankte sich danach noch einmal dafür, dass er zum neuen Chef der Kreisverwaltung gewählt wurde. „Am 9. Mai wählten mich die Bürger zum Landrat. Das Ergebnis war überwältigend“, sagte er und dankte auch seiner Familie, die zugesagt hat, ihn zu unterstützen. „Dieser Vertrauensvorschuss der Wähler ist für mich noch mehr Ansporn für meinen Amtsantritt am 9. Juli“, so Schomann.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schnell Mitarbeiter kennenlernen

Der neue Landrat möchte so schnell wie möglich die Mitarbeiter in der Kreisverwaltung in Grevesmühlen und Wismar kennenlernen. „Sie sind es, die die Beschlüsse des Kreistags für die Bürger umsetzen“, sagte Schomann, der sich selber in die Abläufe der Verwaltung einarbeiten muss. Er hatte schon im Wahlkampf und auch nach seinem Wahlsieg immer wieder betont, dass er die Kreisverwaltung deutlich verändern und mehr Transparenz für die Bürger schaffen möchte. Auch den aus seiner Sicht „autoritären Führungsstil“ in der Verwaltung, den er Vorgängerin Kerstin Weiss zuschrieb, hatte Tino Schomann mehrfach kritisiert. Ab dem 9. Juli hat er die Möglichkeit, das zu verändern.

Bisher Landwirt und Bürgermeister

Der 33-jährige Landwirt hat bisher den Legehennen-Betrieb seiner Familie in Robertsdorf in der Gemeinde Blowatz geführt. Außerdem war er bis zur Landratswahl Bürgermeister der Gemeinde und auch ihr Wehrführer. Nachdem die Überraschung über den Wahlsieg verdaut war, hat Schomann seine bisherigen Aufgaben geregelt und in vertrauensvolle Hände übergeben. Jetzt ist er der jüngste Landrat Mecklenburg-Vorpommerns.

Der unerwartete Wahlerfolg

Zum ersten Wahltermin am 25. April war Tino Schomann (CDU) gegen die damalige Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD), Jörg Bendiks (Die Linke) und Timon Wilken (Piratenpartei) angetreten. In der Stichwahl am 9. Mai kam Schomann auf 61,9 Prozent und holte rund 10 000 Stimmen mehr als Amtsinhaberin Kerstin Weiss, die nach sieben Jahren ihren Stuhl an der Spitze der Kreisverwaltung räumen muss. Bereits im ersten Wahlgang am 25. April hatte Tino Schomann mit 35,9 Prozent die meisten Stimmen bekommen, lag damit aber nur knapp vor Kerstin Weiss (34,7 Prozent).

Von Malte Behnk