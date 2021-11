Grevesmühlen/Wismar

Das kommunale Busunternehmen Nahbus meldet in den vergangenen zwei Wochen eine deutliche Zunahme von Vandalismusschäden in den Fahrzeugen. Betroffen sind vor allem Busse im Schülerverkehr. Wie das Unternehmen mitteilt, seien acht Fahrzeuge betroffen, die vor allem im Großraum Wismar unterwegs sind.

Dabei wurden in den hinteren Reihen die Sitzflächen sowie die Polster an den Rückenlehnen aufgeschnitten. Den Spuren zufolge müssen der beziehungsweise die Täter ein Messer benutzt haben. Zusätzlich seien die Haltegriffe an den Rückenlehnen mit einem scharfen Gegenstand angesägt worden. Die Kosten für die Reparatur belaufen sich bisher auf rund 1000 Euro.

Videoüberwachung in den Schulbussen?

Aufgeschlitzte Rückenlehnen in einem Fahrzeug von Thomas Krohn. Quelle: privat

Gleiches berichtet auch Thomas Krohn. Der Unternehmer aus Grevesmühlen fährt mit seinen Bussen im Auftrag von Nahbus ebenfalls im Schülerverkehr. „Wir werden aufgrund der Fälle Videotechnik in unseren Fahrzeugen einbauen“, sagt Thomas Krohn. Besonders ärgerlich: Der jüngste Fall betraf einen nagelneuen Bus. Die Reparaturen sind nicht nur aufwändig, sondern auch teuer. Denn keine Versicherung kommt für Vandalismusschäden auf. Passiert ist der Fall im Fahrzeug von Thomas Krohn zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie die Fälle bei Nahbus aufgetreten sind. „Auch die Linie, auf der es passiert ist, stimmt überein“, sagt Thomas Krohn. Nur den oder die Täter kennen die Unternehmer bis heute nicht.

Die Videotechnik in den Krohn-Fahrzeugen soll helfen, solche Schäden zu verhindern. Laut den Busunternehmer würde ein Recorder den Innenraum des Busses filmen, nach 24 Stunden würden die Aufnahmen wieder gelöscht – sofern nichts passiert ist. „Datenschutzrechtlich ist das möglich, eine andere Chance haben wir nicht, um unser Eigentum zu schützen.“

Verkehrswacht hat über 100 Busengel im Einsatz

Sybille Runge von der Verkehrswacht: „Wir sind über die Vorfälle leider noch nicht informiert worden.“ Quelle: Kopp, Vanessa

Denn die Busfahrer haben genug damit zu tun, auf den Verkehr zu achten. Für die Sicherheit im und am Bus sorgen seit 2004 die Busengel in Nordwestmecklenburg. Die Verkehrswacht betreibt das Projekt, bei dem Schüler in Nordwestmecklenburg ausgebildet und trainiert werden, um in den Fahrzeugen für Ruhe und Ordnung zu sorgen. „13 Schulen machen aktuell mit“, berichtet Sybille Runge von der Verkehrswacht. „Das sind mehr als 100 Schüler, die auf rund 40 Linien täglich im Einsatz sind.“

Ob bei den von den Schäden betroffenen Fahrzeuge Busengel im Einsatz waren, sei aus ihrer Sicht schwer einzuschätzen. „Wir sind über die Vorfälle leider noch nicht informiert worden.“ Dabei sei genau das so wichtig, es gebe regelmäßig Auswertungen mit den Schülern, die auffällige Mitschüler und Vorfälle in den Bussen melden. „Dann gibt es auch schon mal Briefe an die Eltern und Gespräche in der Schule“, sagt Sybille Runge. „Das Projekt läuft gut, unsere Erfahrungen zeigen, dass es wirkt, wenn sich Schüler um die Sicherheit kümmern.“

Wenn die Schüler wilde Sau spielen

Dass die Busfahrer auf Hilfe angewiesen sind, bestätigt auch einer der Fahrer, der aus Sicherheitsgründen seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Was sollen wir denn machen, wenn wir im Spiegel sehen, dass in den hinteren Reihen Schüler wilde Sau spielen?“, sagt der Fahrer, der seit über 20 Jahren Schulbusse steuert. „Und ob da hinten jemand mit einem Messer die Sitze aufschlitzt, das siehst du erst, wenn du in der Pause durchgehst und den Müll einsammelst.“ Aber dann sei es schon zu spät. Und sich zu merken, welcher Schüler auf welchem Platz gesessen habe während der Fahrt, „das kann kein Fahrer leisten. Und das ist auch nicht unser Job.“

Von Michael Prochnow