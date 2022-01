Grevesmühlen/Klütz/Schönberg

Als am 11. November in Grevesmühlen der landesweite Karnevalsauftakt mit den Mitgliedern, Garden und Prinzenpaaren des Kreihnsdörper Carneval Vereins und des Grevesmühlener Carnevalclubs und dem Präsidenten des Karneval Landesverbands M-V Lutz Scherling gefeiert wurde, gab es frohe Hoffnung auf ausgelassene Faschingsfeiern im Februar. Doch die Hoffnung scheint sich mit steigenden Infektionszaheln und der Coronavirus-Variante Omikron zu zerschlagen.

60. Geburtstag des KCV fällt aus

Der Kreihnsdörper Carneval Verein, der eigentlich schon am 4. Februar 2021 sein Jubiläum feiern wollte, hat seine Feier am 19. Februar bereits abgesagt. „Nach vielem Überlegen und Beraten innerhalb des Vereins haben wir uns dazu entschieden, unsere Veranstaltung abzusagen“, teilen die Narren auf ihrer Facebookseite mit. „Wir sehen uns leider zu diesem Schritt gezwungen, weil die Gesundheit unserer Gäste und Vereinsmitglieder an erster Stelle steht.“ Einen neuen Termin für die Jubiläumsnachfeier werden die Kreihnsdörper Karnevalisten rechtzeitig bekannt geben.

Die Gardemädchen des KCV in ihren roten Uniformen. Quelle: Malte Behnk

2G plus wäre mit 1000 Gästen unmöglich

„Am 11. 11. hatten wir die Hoffnung, dass es vorwärts geht mit dem Impfen“, sagt KCV-Präsident Torsten Meier. „Wir waren kurz danach auch noch bei einer Karnevalsveranstaltung in Schwerin mit 2G. Das hat gut geklappt und es war schön, mal wieder die Tänze zu sehen“, sagt Meier. Inzwischen sei das Impfen aber nicht weit genug vorangekommen. „Ich wüsste nicht mal, ob wir innerhalb des Vereins das alles einhalten könnten.“ Für eine Karnevalsparty müsste man auf jeden Fall eine 2G-plus-Regel einhalten. „Wir rechnen normalerweise mit 1000 Gästen. Da wäre das nicht möglich oder es würde kaum jemand kommen“, sagt Torsten Meier.

Testpflicht fürs Training der Tanzgruppen

Auch das Training der Garde und der Tanzgruppen ist derzeit so gut wie gar nicht möglich. „Es ist zumindest schwierig. Es müssen sich dann alle testen lassen, was während der Schulferien auch für alle Kinder gilt“, sagt Meier. „Aber unser Tanzpärchen will unbedingt wieder trainieren. Beide sind über 18 und geimpft und zu zweit ist das Risiko nicht so groß.“ Trotz der Schwierigkeiten geben die Kreihnsdörper Narren aber nicht auf. „Bei den Kindern haben wir immer noch großen Zulauf. Bei den Jugendlichen sind leider einige gegangen. Grundsätzlich ist die Stimmung im Verein aber gut“, sagt der KCV-Präsident.

66-Jähriges zur 800-Jahrfeier der Stadt

„Eventuell können wir unsere Jubiläumsfeier zum 60-jährigen Bestehen auch im Sommer irgendwie nachholen“, sagt Meier. Allerdings dürfe es dann nicht Karneval genannt werden und auch das Tragen der Kappen wäre nicht erlaubt – laut der Regeln des Bundes Deutscher Karneval. „Wir hätten jetzt im Februar wirklich gerne gefeiert, weil die Leute es auch vermissen“, sagt Meier. „Aber ich denke, wir können später viel entspannter und ausgelassener feiern.“ Zudem gebe es schon 2027 die Gelegenheit, das 66-jährige Bestehen zu feiern. „Das ist eine ganz wichtige Zahl für Karnevalisten“, so Meier, steht sie doch sechs mal für die elf, die die Gleichheit aller Menschen unter der Narrenkappe symbolisiert. „Das wäre dann zur 800-Jahrfeier der Stadt Grevesmühlen“, sagt Torsten Meier.

Klützer Tanzkinder sind traurig

Der Klützer Karneval bietet den Faschingsfreunden immer eine große Party, den Kinderfasching, eine Rosenmontagssitzung und das Faschingscafé. All das muss erneut ausfallen. „Mit den neuen Verordnungen ist es uns nicht möglich, etwas auf die Beine zu stellen“, sagt Rebecca Arndt, Präsidentin des Klützer Carneval Clubs (KCC). Die Gesundheit der Feiernden und unserer Mitglieder hat höchste Priorität.“ Am letzten Februarwochenende und dem Montag danach hätte groß gefeiert werden sollen. Schade ist die Absage vor allem für all diejenigen, die schon Monate in den Proben steckten. „Wir haben mit den Kindern regelmäßig trainiert, wenn es ging“, sagt Rebecca Arndt. „Sie üben und trainieren hart und sind jetzt am Boden zerstört, dass sie nichts vorführen dürfen.

Die Garde des Klützer Carneval Clubs begleitete 2020 den Elferrat beim Einmarsch. Quelle: Dirk Hoffmann

Schönberger hatten im Herbst schon abgesagt

Auch in Schönberg müssen die Kostüme der Faschingsfreunde im Schrank bleiben. Der Schönberger Carneval Club (SCC) plant keine Party im Februar. „Wir haben das von vornherein schon im Herbst abgesagt“, sagt Dirk Flor, der viele Jahre Präsident des SCC war. „Es rentiert sich unter 400 Gästen nicht und es macht dann auch weniger Spaß“, sagt er. „Die Mädels aus der Garde treffen sich gelegentlich, aber die Stimmung ist etwas gedrückt. Fleißig zu üben und es wird dann nichts draus, ist auch blöd“, sagt Flor.

Von Malte Behnk