Nordwestmecklenburg-Verlag leidet unter Verlusten wegen Corona-Krise

Grevesmühlen

Obwohl dem Nordwest Media Verlag (NWM-Verlag) in Grevesmühlen, seitdem die Pandemie ausbrach, mit ausbleibenden Werbedrucken, Speisekarten und Ähnlichem ein Geschäftsfeld fast vollständig weggebrochen ist, blickt Geschäftsführer Ulf-Peter Schwarz optimistisch in die Zukunft. Sein kleiner Verlag werde Corona überstehen, das ist die gute Nachricht. Überraschenderweise hat das Verlagsprogramm von Nordwest Media im vergangenen Jahr sogar an Fahrt aufgenommen. „Auf einmal war die Zeit gekommen, Projekte zu verwirklichen, für die uns vor Corona oft die Zeit fehlte“, erzählt Schwarz.

Unter den Neuerscheinungen dieses Frühjahrs befinden sich Herzensprojekte des Verlegers, aber auch Manuskripte, die dem Verlag plötzlich zusätzlich angeboten wurden. Vielen Autoren erging es, was die Extra-Zeit angeht, offenbar ähnlich wie Schwarz.

100 lütte Brümmers

Ein Buch, auf dessen Erscheinen im Juni sich Schwarz besonders freut, ist das neue Buch von Manfred Brümmer, „100 lütte Brümmers – Plattdütsch Riemels“. Nach „De platte Wiehnachtsmann“ und „Schnick und Schnack ut 50 Johren“ das dritte Buch des Fritz-Reuter-Literaturpreisträgers Manfred Brümmer im NWM-Verlag.

Brümmer ist vielen Mecklenburgern nicht nur durch sein Engagement am Schweriner Staatstheater bekannt – insbesondere an der niederdeutschen Fritz-Reuter-Bühne, deren Direktor er bis 1988 war, für die er auch einige plattdeutsche Stücke schrieb –, sondern auch durch seine „Lütten Brümmers“ die an jedem Sonntag durch die Sendung „Plattdütsch an’n Sünndag“ in NDR 1 Radio MV fliegen.

Die sogenannten Brümmers sind humorvolle Alltagsbetrachtungen, gekonnt up Platt gereimt und in Szene gesetzt. Im neuen Brümmer-Buch des NWM-Verlags geht es zum Beispiel um Evi und Susan, die über eine geplatzte Hochzeit schnacken. Oder um Anett und Achim, die ihren Ehestreit kultivieren. Jens Meier will seine dicke Frau loswerden und Jasmin hat schon lange genug von ihrem Kerl.

Von Karnickeln und Dackeln

Humor spielt in diesem Frühjahr auch bei anderen Neuerscheinungen des Grevesmühlener Verlags eine Rolle. Keine schlechte Strategie. Nichts scheint nötiger als das – nach über einem Jahr Leben mit Corona.

Dass Jagd und Jägerlatein dabei eine wichtige Rolle spielen, wird niemanden wundern, der Ulf-Peter Schwarz kennt. Der Verlag des passionierten Jägers und Wildtiermalers gehört zu den wenigen Verlagen in Deutschland, die sich noch mit Veröffentlichungen zum Thema Jagd und Forst beschäftigen.

Eine der Neuerscheinungen heißt: „Die Sache mit den Karnickeln. 50 Jahre Jagd – Heiteres und weniger Heiteres.“ Der Autor dieses Buches ist Hans-Dieter Pfannenstiehl, ein promovierter Zoologe, der als Gastautor bereits in vielen Jagd-Fachzeitschriften publiziert hat. Pfannenstiehl verknüpft Jagderlebnisse mit grundlegenden Fragen zur Weidgerechtigkeit und aktuellen Jagdgesetzgebung.

Dass auch die lustigen Dackelgeschichten von Frank Pohlmann, „Ein Dackel geht immer“, begeisterte Leser finden, ebenso wie das Buch „Ha-Ha-Halali“ des Autors, Malers, Illustrators und Cartoonisten Jörg Mangold, ist sich Ulf-Peter Schwarz ziemlich sicher.

Ein Cartoon für jeden Jäger

In Mangolds Cartoons, der sich ebenfalls dem Genre Jagd, den frei lebenden Tieren und der Landschaft widmet, finden sich nicht nur viele seiner kuriosen und skurrilen Erlebnisse und Begegnungen in Wald und Flur wieder. Es ist dem Autor und Zeichner ein Anliegen, die Ähnlichkeiten zwischen Mensch und Tier aufzuzeigen. „Die Darstellung seiner verschrobenen und schrulligen Jagdkameraden“, sagt Schwarz, „mit all den kleinen Überspitzungen und Gemeinheiten, sind tatsächlich eine Liebeserklärung des Künstlers an die Jagd, das Wild und die Jäger.“

Book on Demand „Book on Demand“ ist ein Publikationsverfahren, das ermöglicht, ein Buch schon ab Auflage 1 in Kleinst- und Kleinauflage drucken zu lassen. So haben Bücher, die im Book-on-Demand-Verfahren gedruckt werden, zahlreiche Vorteile gegenüber den Büchern, die klassisch mit Auflagendruck und Lagerhaltung veröffentlicht werden. Der NWM-Verlag in Grevesmühlen publiziert Bücher in diesem Verfahren. Kürzlich zum Beispiel erschien auf diese Weise das zweite Kinderbuch der Grevesmühlenerin Martina Tramestein über das Marienkäfermädchen Marie. „Neue Abenteuer von Mariechens Familie“. Das Kinderbuch kann direkt bei der Autorin bestellt werden. Kontakt im NWM-Verlag erfragen.

Die schönsten Wanderpfade Nordwestmecklenburgs

Zudem wird in den kommenden Wochen ein Wanderführer für Nordwestmecklenburg erscheinen, der einiges an Aufsehen in der Region erregen könnte. Zum einen ist den meisten Einheimischen, aber auch Besuchern des Landkreises gar nicht bekannt, wie hervorragend es sich im Nordwesten wandern lässt. Zum anderen ist niemand Geringeres als Kristine Lenschow, als Kämmerin der Stadt Grevesmühlen in der Region gut bekannt, die Autorin dieses Buchs. Lenschow ist eine passionierte Wanderin und, wie sich anhand des Wanderführers herausstellt, auch eine ausgezeichnete Fotografin.

Ein Überblick über alle Neuerscheinungen und die konkreten Erscheinungsdaten findet sich auf der Webseite des NWM-Verlags.

Von Annett Meinke