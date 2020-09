Palingen

„Schone keinen Weg. Oder er verschwindet.“ Mit Blick auf Palingen ( Landkreis Nordwestmecklenburg) kann das Zitat des Aphoristikers Peter Rudl passender nicht sein. Über eine Pilgerstrecke ist der Wanderer lange Zeit vor der Wende von Palingen direkt nach Lockwisch gekommen – oder eben umgekehrt. Eine alte Karte aus dem 17. Jahrhundert zeugt davon, dass die Strecke sogar offiziell gekennzeichnet war. Heute nicht mehr. Es klafft eine Lücke zwischen Palingen und Lockwisch. Eine bewirtschaftete Ackerfläche kappt die einstige Verbindung.

Die Verbindung zwischen Palingen und Lockwisch war in Karten hinterlegt. Quelle: privat

Ansinnen der Gemeinde Lüdersdorf war es 2004, mit einem Landschaftsplan die Verbindung wiederzubeleben. „Der Plan ist leider in der Schublade verschwunden“, bedauert Wilhelm Sauerland von der Rad-AG der „Initiative für eine ökologische und soziale Politik in der Gemeinde Lüdersdorf“, die zu einer Begehung des Weges eingeladen hatte. Als Nachbargemeinden wolle man wieder zusammenwachsen, ergänzt Petra Zacharias von der Initiative. Es solle, wie einst, ein Wegenetz für Fußgänger, Radfahrer und Reiter gleichermaßen geschaffen werden.

Wanderweg wurde überpflügt

Um die 40 Befürworter trafen sich in Palingen, um den Weg zum Teil abzugehen. Von der anderen Seite aus Lockwisch kam ihnen Georg Hübner entgegen. Der Weg übers Feld und durchs Unterholz war für ihn zum Teil beschwerlich. Der Bereich des einstigen Pilgerweges ist vor Jahren überpflügt worden. „Ich habe eine mögliche Reaktivierung des Weges in der Gemeindevertretung angesprochen“, erklärt der Lockwischer. „Leider habe ich kein Gehör gefunden.“

Wünschen sich eine direkte Verbindung von Lockwisch nach Palingen: Georg Hübner aus Lockwisch und Lüdersdorfs Gemeindevertreterin Nina Strugalla-D'Costa. Quelle: Jana Franke

Wegeverbindung von Schönberg nach Lübeck

Auf einem selbst gestalteten Plakat forderte er eine Wegeverbindung von Schönberg über Lockwisch und Palingen nach Lübeck. So verlief einst der Pilgerweg „Via Baltica“, vermutet er. „Das kann im letzten oder vorletzten Jahrhundert durchaus gewesen sein“, bestätigt Thorsten Schlaberg. Doch irgendwann ist er verlegt worden und führte aus Palingen kommend über Lüdersdorf, Lockwisch und Rupensdorf in Richtung Schönberg. Im vergangenen Jahr wurde er noch einmal umverlegt und die Wanderer sind nun von Palingen über Herrnburg, Lüdersdorf und Wahrsow in Richtung Schönberg unterwegs.

Die Via Baltica auf einem Blick. Quelle: Arno Zill

Die Via Baltica Die Via Baltica wird auch der Baltisch-Westfälische Weg genannt. Er ist die nördlichste Ost-West-Verbindung im deutschen Jakobswegenetz. Start ist auf der Insel Usedom an der Grenze von Polen und Deutschland zwischen Swinemünde ( Swinoujscie) und Kamminke. Somit stellt er die Brücke von den baltischen Ländern nach Santiago de Compostela in Spanien dar. Von Usedom kommend geht es über Greifswald, Rostock und Wismar durch Mecklenburg-Vorpommern. Weiter verläuft er über Lübeck durch die Bundesländer Hamburg, Bremen und Niedersachsen bis nach Osnabrück.

Georg Hübner ist sehr erfreut, dass immer mehr das Vorhaben, den ehemaligen Weg als touristische Attraktion wiederherzustellen, unterstützen. Auch Schönbergs Bürgermeister Stephan Korn und Selmsdorfs Oberhaupt Marcus Kreft setzen sich ein, den Weg nicht weiterhin zu schonen, bevor er für immer verschwindet – um beim Zitat von Peter Rudl zu bleiben. „Ich freue mich, dass die Gemeinde Selmsdorf genauso denkt wie wir“, meint Stephan Korn. Wenig Blech und mehr zu Fuß oder per Rad – das sei das gemeinsame Ziel.

Der alte Landweg zwischen Lockwisch und Palingen ist beschwerlich. Das soll sich ändern. Quelle: Jana Franke

Dörfer sollen nicht zerrissen bleiben

Für viele sei es zwar nachvollziehbar, dass die Arbeit des Landwirts, der den Acker nutzt, umständlicher wird, „aber es ist ein Gemeindeweg“, sagt Petra Zacharias. Und die Dörfer und Menschen sollen nicht weiterhin zerrissen bleiben. „Ich bin gern und viel mit dem Rad unterwegs“, erklärt Lüdersdorfs Gemeindevertreterin Nina Strugalla-D’Costa. Aber letztlich laufe ihre Tour immer auf eine Sternentour hinaus. „Ich kann keine Rundtour machen, sondern fahre irgendwo hin und wieder zurück“, beschreibt sie.

Der alte Landweg zwischen Lockwisch und Palingen ist beschwerlich. Das soll sich ändern, hofft Wilhelm Sauerland (vorne). Quelle: Jana Franke

Mit Radweg müssten Schüler nicht den Bus nehmen

Auch Oskar Spatzek würde sich freuen, wenn wieder ein Radweg von Palingen nach Lockwisch führt. „Er würde mir helfen, besser zur Schule zu kommen“, erklärt der 15-Jährige, der das Gymnasium in Schönberg besucht. Mindestens zehn Minuten könnte er einsparen und er müsste nicht mehr über Lüdersdorf radeln.

Ähnlich sieht es Sven Wiedow. Der Zwölfjährige fährt mit dem Bus zur Schule, könnte sich aber vorstellen, sich zumindest im Sommer aufs Rad zu schwingen. „Ein Radweg wäre praktisch. Wenn ich mit dem Bus fahre, bin ich bereits eine halbe Stunde vor Schulbeginn vor Ort. Dann muss ich warten und rumsitzen. Wenn ich nach dem Unterricht nach Hause will, muss ich auch fast eine halbe Stunde warten. Die Zeit könnte ich anders nutzen“, sagt er.

Sven Wiedow (12): "Ein Radweg wäre praktisch." Quelle: Jana Franke

Als eine einmalige Landschaft bezeichnet Stefan Riegel vom ADFC Lübeck die Wegführung von Lockwisch direkt nach Palingen. Der Palinger unterstützt ebenso die Aktion, die Strecke wieder zu reaktivieren. „Von der Via Baltica habe ich zum ersten Mal gehört“, gibt er zu. Herumgesprochen hat sich der Weg mit seinen Herbergen aber bereits unter vielen Pilgerfreunden. „Die Herberge in Herrnburg wird sehr gut genutzt“, weiß Thorsten Schlaberg, der Betreuer für die Strecke Schönberg-Lockwisch ist. Aus dem gesamten Bundesgebiet würden die Gäste kommen.

Herbergen in Nordwestmecklenburg

Im Landkreis befinden sich weitere Herbergen in der Heiligen-Geist-Kirche in Wismar, in der Hornstorfer Kirche, an der Grevesmühlener Nikolaikirche, im Pilger- und Naturcamp Boerzowberg sowie im Kirchgemeindehaus Schönberg.

In Grevesmühlen findet das Pilgern immer mehr Anhänger. „Wir haben jedes Jahr zwei Pilgertage, an denen wir eine Strecke zwischen 15 und 20 Kilometer laufen“, erklärt Maria Harder, Pastorin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde. „Wir sind immer an die zehn oder mehr Personen aus Stadt und Umgebung.“ Den überpflügten Weg zwischen Lockwisch und Palingen kennt sie. „Ich finde ihn sehr schön.“

Kennzeichnen den alten Landweg: Wilhelm Sauerland (l.) und Nils Dümcke (Die Initiative). Quelle: Jana Franke

Reaktivierung des Radweges hängt von Kommunalpolitik ab

Ob und wann die Strecke als multifunktionaler Weg für Reiter, Radfahrer und Wanderer reaktiviert wird, hängt von der Kommunalpolitik ab. „Wir bringen jetzt einen Antrag in die Gemeindevertretung ein“, erklärt Petra Zacharias. Sie hoffe auf ein ähnliches Prozedere in Schönberg und Selmsdorf. Der Landwirt, der die Ackerfläche bewirtschaftet, versperrt sich dem jedenfalls nicht, freut sie sich. Nach der Gemeindevertretung wäre das Amt als Hürde zu nehmen. „Wir hoffen, dass es den Weg ab nächstem Jahr wieder gibt.“

Petra Zacharias, Initiative für eine ökologische und soziale Politik in der Gemeinde Lüdersdorf: "Wir wollen als Nachbargemeinden wieder zusammenwachsen." Quelle: Jana Franke

