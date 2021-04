Nordwestmecklenburg: Viele Corona-Fälle im Schönberger Land

Grevesmühlen

Vorbei ist die Zeit, als im Schönberger Land deutlich weniger Menschen an Covid-19 erkrankten als in anderen Teilen von Nordwestmecklenburg. Mitte Mai meldete das Gesundheitsamt noch 18 Fälle innerhalb von sieben Tagen. In der vorigen Woche waren es 24 in dem Amtsbereich mit seinen 18 700 Einwohnern. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit.

Noch mehr Menschen sind in der vorigen Woche in Wismar an Covid-19 erkrankt. Dort waren es nach Auskunft des Gesundheitsamtes 55. Das sind auf die Einwohnerzahl gerechnet etwas weniger Fälle als im Schönberger Land. Auf Platz eins liegt in dieser Statistik jedoch weit vor allen anderen Ämtern und Städten das Amt Lützow-Lübstorf mit 21 neuen Erkrankungen bei 13 500 Einwohnern. Das entspricht einer Sieben-Tage-Inzidenz vor 155,5 pro 100 000 Einwohner.

Im Amt Grevesmühlen-Land registrierte die Verwaltung in der vorigen Woche nur einen Corona-Fall. In Grevesmühlen waren es sieben, im Amt Klützer Winkel fünf, in Neukloster-Warin elf, im Amt Neuburg sechs, im Amt Rehna vier und im Amt Dorf-Mecklenburg/Bad Kleinen sechs. Vor einem Monat waren besonders viele Menschen im östlichen Teil des Landkreises erkrankt. Er ist jetzt nicht mehr Schwerpunkt der Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordwestmecklenburg stieg am Dienstag um 1,9 Prozent auf 99,8.

Von Jürgen Lenz