Wismar

Nicht alle Wohnungen, die der Landkreis für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine angeboten bekommt, sind in einem guten Zustand. Wie Landrat Tino Schomann (CDU) am Donnerstagabend den Kreistag in Wismar informiert hat, sind der Kreisverwaltung bislang 350 Wohnungen in Nordwestmecklenburg offeriert worden. 60 davon seien unzureichend gewesen – entweder waren sie in einem schlechten baulichen Zustand oder viel zu teuer.

30 Ukrainer in Notunterkunft

Angemietet wurden für Geflüchtete bislang 45 Wohnungen, 30 sind bezogen. Weitere 126 Unterkünfte werden aktuell besichtigt. Von den Notunterkünften im Kreis ist derzeit nur die Sporthalle des Berufschulzentrums in Wismar belegt – mit 30 Geflüchteten. Sie sollen bis zum Ende der Woche aber andere Unterkünfte bekommen, kündigt der Landrat an. Er bestätigte auch, dass einige Geflüchtete in Beckerwitz untergebracht werden sollten, dort aber nicht bleiben wollten. Ein großer Teil sei weitergereist, ein kleiner Teil dann nach Groß Strömkendorf gefahren worden, so Schomann. Dort ist ein leerstehendes Hotel angemietet worden. Seine Eilentscheidung, dass alle Geflüchteten aus der Ukraine den Busverkehr kostenlos nutzen können, hat der Kreistag bestätigt.

