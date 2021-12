Grevesmühlen/Wotenitz

Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, dann hätte sich Erich Reppenhagen in diesen Tagen möglicherweise von Bord eines Schiffes verabschiedet. Als Chief, oder anders ausgedrückt als technischer Offizier eines Ozeanriesen.

„Das war mein Traum damals, die Seefahrt“, sagt der 63-Jährige, der gerade sein Büro im obersten Stockwerk der Malzfabrik in Grevesmühlen ausräumt. Der EU-Beauftragte des Landkreises Nordwestmecklenburg geht in den Ruhestand, nächste Woche ist Schluss. Dann hat Erich Reppenhagen drei Jahrzehnte in der Kreisverwaltung gearbeitet und dabei mehr als 20 Millionen Euro Fördermittel für rund 200 verschiedene Projekte verteilt.

Die meisten Menschen in der Region kennen diese Projekte. Das Pilgerzimmer im Hornstorfer Kirchturm ist mit Fördermitteln gebaut worden, die über den Schreibtisch des 63-Jährigen gingen, die Bahnhofssanierung in Grevesmühlen, die Aussichtsplattform in Hohen Schönberg, Geräte für die Mosterei in Lübseerhagen und vieles mehr hat er mit zu verantworten.

Mit dem Hochseefischtrawler unterwegs

Dabei war der Plan vor mehr als 45 Jahren ein ganz anderer. Der in Neubukow aufgewachsene junge Mann absolvierte nach der Schule eine Lehre als Schiffsbetriebsschlosser, um dem großen Traum von der Seefahrt näherzukommen. Mit dem Abschluss in der Tasche heuerte er auf Schiffen der Fischfangflotte der DDR an.

Nord- und Ostsee, Nordatlantik – „Das war wirklich hart damals, die stundenlange Schufterei auf dem Schiff, Sturm und der wochenlange Törn, bevor es wieder nach Hause ging. Das kann sich keiner vorstellen, viel härter ging es nicht.“ Dafür stimmte der Lohn. Bis zu 2000 Mark, das Dreifache von dem, was ein Facharbeiter an Land erhielt, bekamen die Seeleute.

Diese Projekte wurden mit EU-Mitteln unterstützt Rund 200 Projekte in Nordwestmecklenburg wurden mithilfe von Fördermitteln der EU unterstützt. Hier einige Beispiele aus der Zeit, in der Erich Reppenhagen für die Koordinierung der Mittel zuständig war: Der Jugendbahnhof Grevesmühlen wurde von der Stadt, die das Gebäude und die Außenanlagen gekauft hatte, für rund fünf Millionen Euro saniert. 400 000 Euro kamen dabei über EU-Fördermittel dazu. Die Sanierung der Klützer Mühle, die 2018 wieder eröffnet wurde, wurde ebenfalls über ein Förderprogramm der EU unterstützt. Wie Erich Reppenhagen berichtet, sei die Sanierung der Mühle ein Leitprojekt in der Region, weil mit diesem Vorhaben mehrere strategische Ziele der Lokalen Arbeitsgruppe unterstützt worden waren. Die neue Steganlage für den Segelclub auf der Insel Poel gehört ebenfalls dazu. Weitere Projekte sind das Mehrgenerationenhaus in Blowatz, der Sprungturm für das Freibad am Ploggensee, die Traditionsscheune in Kalkhorst, das Backhaus in Alt Jassewitz, der Ausbau des Wasserlehrpfads in Wotenitz, Anlagen zur Maischeherstellung bei Möckel-Most in Lübseerhagen, die Turmkirche auf Poel und vieles mehr.

Doch Erich Reppenhagen wollte weiter. Schiffsbetriebstechnik hieß der Studiengang an der Hochschule in Wismar, der ihn zum technischen Offizier machen sollte nach dem 18-monatigen Wehrdienst in Prora.

Doch es kam anders. „Ich hätte damals nie gedacht, dass so etwas überhaupt ein Problem sein könnte.“ Aber die Heirat war eins. Seine Frau war die Tochter eines Pfarrers. „Als ich nach dem Wehrdienst wieder anheuern wollte, hieß es plötzlich, ich sei kein Reisekader mehr.“ Das Ende des Traums.

1982 nach Wotenitz

Ein Bild aus vergangenen Tagen des Grevesmühlener Sägewerks. Quelle: Archiv

Das Maschinenbaustudium in Wismar absolvierte er trotzdem. 1984 erhielt er sein Diplom. Zwei Jahre vorher war er mit seiner Frau nach Wotenitz gezogen, eine Bauernstelle am Rande von Grevesmühlen, 7000 Quadratmeter Grundstück, dazu Wald und Acker.

Wenn schon nicht die See, dann eben die Freiheit auf der eigenen Parzelle. Arbeit fand er ganz in der Nähe in einem der größten Sägewerke der DDR, dem Grevesmühlener Kombinat. „Es hatte Bahnanbindung, war in der Nähe der Häfen von Wismar und Rostock und verfügte über Maschinen aus Österreich, mit denen wir auch tropische Hölzer schneiden konnten.“

Ein Vorzeigebetrieb, Erich Reppenhagen war als Ingenieur Abteilungsleiter und für den Bereich Rationalisierung zuständig. „Eine gute Stelle, ich habe dort gern gearbeitet.“ Doch auch dieser Traum platzte, dieses Mal aufgrund der Wende.

Kran im Sägewerk Grevesmühlen Quelle: Archiv

ABM-Kraft in der Kreisverwaltung

Aus dem Kombinat wurde ein Privatbetrieb, die meisten Mitarbeiter mussten gehen. Auch der Abteilungsleiter Rationalisierung. „Ich war dann erst einmal arbeitslos, es war eine seltsame Zeit, ich wusste nicht, wie es weitergehen würde, sich irgendwo zu bewerben – das hatte man uns nicht beigebracht.“

So landete er als ABM-Kraft (Arbeitsbeschaffungsmaßnahme des Arbeitsamtes, Anm. d. Red.) in der Kreisverwaltung im April 1991. Zusammen mit Kerstin Weiss, der späteren Landrätin, deren Karriere ebenfalls über diese Maßnahme begann. Ein Jahr später lief die Maßnahme aus, in der sich rund zwei Dutzend Männer und Frauen auf eine feste Stelle vorbereiteten. Aber nur zwei Leute wurden übernommen. Kerstin Weiss und Erich Reppenhagen.

Einer muss sich um die EU-Sache kümmern

Der Ingenieur landete im Amt für Wirtschaftsförderung, das damals noch in den Baracken am Bahnhof seinen Sitz hatte, und kümmerte sich unter anderem um Fördermittel für den

Sophie Maletzki, 36, ist die neue Regionalmanagerin beim Landkreis und Nachfolgerin von Erich Reppenhagen Quelle: Michael Prochnow

Wirtschaftsaufschwung. Mit der Kreisgebietsreform 1994 unter Landrat Udo Drefahl streckte Nordwestmecklenburg seine Fühler in Richtung Brüssel aus. Doch um die Fördermittel der EU auch zielgerichtet zu verteilen, brauchte es eine hauptamtliche Stelle: Und die wurde mit Erich Reppenhagen besetzt.

„Das ist jetzt 27 Jahre her, ich kann es kaum glauben, dass die Zeit vorbei ist“, sagt der fünffache Familienvater, der mit seiner Frau, den Kindern und Enkeln und der Arbeit auf seinem Grund und Boden genug zu tun hat, um sich nicht zu langweilen.

„Ich gehe mit einem guten Gewissen, auch weil ich weiß, dass mit Sophie Maletzki jemand da ist, der meine Arbeit fortführt.“ Die 36-Jährige aus Boltenhagen hat in den vergangenen Jahren die EU-geförderten Projekte im Landkreis Parchim-Ludwigslust koordiniert. Jetzt zieht sie aus Ludwigslust zusammen mit der Familie zurück nach Boltenhagen.

Von Michael Prochnow