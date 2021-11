Grevesmühlen/Klütz/Schönberg

Die Inzidenzen steigen und steigen erneut in diesem Herbst. Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern berät über weitere Maßnahmen. Bereits vergangene Woche hatte das Sozialministerium in Schwerin eine weitere Anpassung der Corona-Verordnung für Pflegeeinrichtungen angekündigt.

Die kam zunächst nur insofern, erzählt Adrian Gladysz, Geschäftsführer der DRK Pflegeinrichtungen MV, der unter anderem auch für die DRK-Pflegeeinrichtungen in Grevesmühlen, Klütz, Boltenhagen und Schönberg zuständig ist, als dass seit Montag bereits alle Mitarbeiter erneut getestet werden müssen. „Mitarbeiter, die nicht geimpft sind, alle sieben Tage, vor jeder Schicht. Geimpfte Mitarbeiter zweimal pro Woche.“

Seit Donnerstag gilt nun auch erneut Testpflicht für alle sonstigen Besucher und Besucherinnen von Pflegeeinrichtungen, unter anderem die Angehörigen. „Auch hier ist egal, ob jemand geimpft ist, zweimal, dreimal oder gar nicht, vor jedem Besuch einer Pflegeeinrichtung muss getestet werden.“ Das Zertifikat eines PCR-Tests, das vorgelegt werden kann, darf nicht älter als 48 Stunden sein, sagt Gladysz.

Personal für Tests

Die Kostenübernahme der Tests bereitet dem Geschäftsführer keine Sorgen. „Das tragen die Kassen nach wie vor.“ Eher beschäftigt ihn die Frage, wie die erneuten Testungen personell zu stemmen sein werden. Als es im Dezember 2020 mit den Tests in Heimen zum ersten Mal losging, standen unter anderem die Johanniter bereit, um zu helfen. Auch die Bundeswehr kam zum Einsatz.

Adrian Gladysz, Geschäftsführer der Pflegeeinrichtungen MV gGmbH. Quelle: DRK

Jetzt wird man, befürchtet Gladysz, das Testen aus dem eigenen Personalstamm leisten müssen. Schwierig auch deshalb, weil die Einrichtungen trotz allem uneingeschränkt offen bleiben. Auch wenn man die Angehörigen orientiere, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr zum Besuch zu kommen. „Wir können keinem, der früher oder später kommt, den Zutritt verweigern.“

Wird auch in diesem Winter die Bundeswehr zum Einsatz kommen, um bei den Tests zu helfen? Oberstabsgefreiter Marvin Mundt im April 2021 in der DRK-Wohnanlage „Am Oberteich in Schönberg“. Quelle: Malte Behnk

Heime hoffen auf Verständnis von Besuchern

Wie Heimbewohner und Angehörige mit all dem erneut umgehen werden, bleibt abzuwarten, sagt Gladysz. Er hofft auf Verständnis, kann sich aber auch vorstellen, dass es Beschwerden und Ärger geben wird.

In der DRK-Einrichtung in Schönberg sei den Bewohnerinnen und Bewohnern, die es wünschten, bereits bis Ende August die dritte, die sogenannte Booster-Impfung verabreicht worden. In den Einrichtungen in Grevesmühlen, Klütz und Boltenhagen habe es bereits Angebote gegeben, weitere folgen. „Doch auch nicht alle unsere Bewohner wollen eine dritte Impfung.“

Krankenstände im Pflegeheimpersonal deutlich erhöht

Was die Stimmung unter dem Personal der DRK-Einrichtungen in und um Grevesmühlen angeht, sagt Gladysz, sei die nun seit über 20 Monaten anhaltende Dauerbelastung deutlich zu spüren. „Die Krankenstände haben sich unter anderem signifikant erhöht. Gab es früher oft nur eine Krankschreibung für eine Woche, sind es jetzt oft zwei oder drei Wochen auf einmal und oft auch mehrere Mitarbeiter gleichzeitig, die krank werden.“ Auch die Diskussionen um eine Impfpflicht, und wer geimpft ist und wer nicht, belasten die Einrichtungen. Zumal seit November ungeimpfte Mitarbeiter, die in Quarantäne müssen, für diese Zeit kein Entgelt erhalten.

Was ebenfalls ein Problem sei, sagt Gladysz, sei der Umgang mit den Tests in den Tagespflegestellen. „Wir können die Tagesgäste nicht in der Kälte draußen stehen lassen und erst dann in die Einrichtung holen, wenn sie getestet sind. Ist dann einer unter den Angekommenen positiv, müssten eigentlich alle, die mit ihm oder ihr gekommen sind, in Quarantäne.“ Gleichermaßen besteht die Frage, was mit den Angehörigen ist, die Tagesgäste in die Tageseinrichtung bringen und mit den Fahrern, die Tagesgäste oft abholen und bringen.

Von Annett Meinke